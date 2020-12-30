لتجنب حرق الملابس.. 5 خطوات لتنظيف «المكواة البخار»

ماما

تعاني بعض السيدات من صعوبة تنظيف مكواة البخار، خاصة مع انسداد فتحاتها واتساخ قاعدتها، لذلك قدمت الخبيرة ماري هانت مدونة على موقعها «إفري دي تشيب سكيت» طريقة للتخلص من مشكلة المكواة وطرق تنظيفها.

وأوضحت أن قاعدة المكواة التي تحتوي على فتحات صغيرة لخروج البخار، تتسخ بمرور الوقت مع تراكم البقع الداكنة المحترقة عليها نتيجة الأقمشة المختلفة التي تتأثر بدرجة الحرارة، مؤكدة أن الضغط الخاطئ على المكواة قد يترك خطوطا وبقعا على الملابس.

ونصحت هانت، فرك قاعدة المكواة الباردة بالممحاة السحرية المبللة، حتى تصبح نظيفة، لافتة إلى أن طريقتها المفضلة في تنظيف قاعدة المكواة هي استخدام «مستر ماجيك كلينر إريزر».

بالإضافة إلى تنظيف الخزان وقاعدة المكواة بانتظام، من خلال تنظيف المكواة بعد كل 30 استخدام أو مرة في الشهر.

ونقدم 5 طرق فعالة لتنظيف المكواة..

الخطوة الأولى

اخلطي كمية متساوية من الماء والخل في كوب وبعدها اسكبي الخليط في خزان المكواة، لتنظيف الرواسب والشوائب المتراكمة داخل المكواة والتي تسد فتحات البخار مع الوقت،

الخطوة الثانية

شغلي المكواة على أعلى درجة حرارة، ثم اتركي المكواة في وضع الوقوف على لوح الكي لمدة 10 دقائق أو أكثر، ولا تتركها دون رقابة.

الخطوة الثالثة

ارفعي المكواة واحمليها بحيث تكون قاعدة المكواة موازية للوح الكي.

وابقي القاعدة في هذه الوضعية حتى يفرغ الخزان.

الخطوة الرابعة

افصلي المكواة عن التيار الكهربائي واملأ الخزان بمزيد من خليط الخل والماء ثم هز المكواة مع المحتوى جيدا وافرغ الماء من الخليط، وأعد العملية عدة مرات حتى تخرج جميع الشوائب من الخزان.

الخطوة الخامسة

اغسلي الخزان بالماء الصافي عدة مرات لإزالة كل آثار الخل، وكرري عملية التنظيف كل شهر على الأقل.