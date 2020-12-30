بفستان أحمر.. فيفي عبده ترقص على «بشويش عليا»

لايف ستايل

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد لها، وهي ترقص على نغمات أغنية «بشويش عليا».

وظهرت «فيفي» خلال مقطع الفيديو، بفستان أحمر طويل، ذو فتحة من منطقة الصدر، حيث نال الفيديو تفاعل الكثير من المتابعين، وجاء من بين التعليقات: «اتقي الله يا ست»، «منورة يا فوفا».

فيفي عبده تطمئن الجمهور على صحتها

ومنذ يومين، نشرت الفنانة، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، طمأنت خلاله الجمهور على حالتها الصحية، بعد الأزمة الصحية التي عانت منها خلال الفترة الماضية.

وخلال الفيديو ظهرت «فيفي»، بكامل أناقتها ورشاقتها، قائلة: «عاوزة أقولكم نيولوك ده زي أيام الرقص، لو عجبكم قولولي حلو.. ولو مش عجبكم قولولي عشان أغيره».

الأزمة الصحية لـ فيفي عبده

وعلى مدار الفترة الماضية، تعرضت الفنانة فيفي عبده لأزمة صحية، إذ ظهرت قبل أيام، في مقطع فيديو، ردت خلاله على شائعات تدهور حالتها الصحية.

وعلقت «فيفي» على الفيديو: «مش ممكن الجمال ده كله يتحسد يا ناس، أنا كويسة وفي البيت أهو، يا رب اللي يقول عليا أي حاجة يروح هو الإنعاش، بعد الشر عليا يا جماعة».

واستكملت الفنانة: «معقولة الناس اللي بتحبني دي وأروح الإنعاش، إن شاء الله يا رب، لا أنت عالم بيا، يا رب اللي يكرهني هو اللي يروح الإنعاش».

كما وجهت «فيفي» رسالة إلى الحاقدين، إذ غنت متغزلة في نفسها: «واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجبها، إيه الحلاوة دي يافوفا بيحسدوكي، جمالك مش عند حد، عسل يا أخواتي، الله أكبر عليكي وعلى جمالك».

وفي وقت سابق، نشرت فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، فيديو ظهرت خلاله أثناء خضوعها لإحدى جلسات العلاج الطبيعي داخل منزلها، مع طبيبها المعالج الذي تحدث خلال الفيديو، قائلًا: «اتطمنوا يا جماعة مدام فوفا هتقوم وترجع أحسن من الأول وترجع تمتعكوا وتتبسطوا بيها».