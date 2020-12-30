المتنمر بابنة يسرا اللوزي يغلق حسابه بعد «جرعة توبيخ»

علاقات و مجتمع

منذ لحظات، أغلق صاحب تعليق التنمر على ابنة الفنانة يسرا اللوزي، حسابه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعد تلقيه عدد من الانتقادات والتوبيخ من قبل المتابعين.

وكانت أحدث صاحب الحساب، الذي يدعى «أبو خليفة»، حالة من الغضب والجدل، بعدما كتب تعليقا للفنانة يسرا اللوزي، قائلا: «يا أم الطرشة»، عندما نشرت صورها خلال لقائها في برنامج معكم، وعلقت على الصور معبرة عن سعادتها في الحديث عن ضعاف السمع من خلال تجربتها مع ابنتها: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي.. بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة(حادي بادي) والدكتور سامح يسري من هيئة إنقاذ الطفولة بمصر».

تعليق يسرا اللوزي

ومن ناحيتها ردت الفنانة يسرا اللوزي على التعليق، قائلة: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو «الصم و ضعاف السمع»، وليس «الطرش» أو البكم».

وتابعت في تعليقها: «ثانياً، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة «صماء» لأنها علمتنى حاجات كتيرة جداً وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها.. ثالثاً، البنت «الصماء» دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال «الصم وضعاف السمع» إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش «عبء» على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف».

دعم الفنانين لـ يسرا اللوزي

وبعد ساعات من كتابة التعليق، دعم عدد من الفنانين، يسرا اللوزي، بعد تعرض ابنتها للتنمر، من بينهم، زينة، وأحمد السعدني، ونيللي كريم، وشيري عادل.