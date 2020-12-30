عشاء رومانسي على ضي الشموع.. ازاي تدلعي زوجك في رأس السنة في زمن كورونا

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لم تعد الإحتفالات بليلة رأس السنة كما كانت من قبل، إذ فرض فيروس كوورنا المستجد، والذي اجتاح العالم وراح ضحيته الملايين، طرق معينة للاحتفالات وللتعامل مع بعضنا البعض، طبقًا للاجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ولكن هذا لا يمنع أن تهيئي الجو المناسب لأسرتك وزوجك، داخل منزلك وتنظيم احتفالا خاصًا لتلك الليلة.

وإليك طرق تسعدي من خلالها زوجك ليلة رأس العام الجديد 2021، خلال السطور التالية.

جددي شكلك وبيتك

وحدد استشاري العلاقات الأسرية، محمد هاني، خلال حديثه لـ"هُن"، الطرق التي تستطيعي من خلالها تهيئة منزلك للاحتفال بليلة رأس السنة، إذ قال: «يجب على الزوجة خلق حالة من التناغم والجو العاطفي داخل المنزل، فضلًا عن تجنب المشاكل والخلافات، إلى جانب إجراء بعض التغييرات في الشكل وتغيير لون الشعر».

شراء فستان أنيق..وموسيقى على ضي الشموع

وتابع «هاني»، خلال حديثه، «يجب أن تحرص المرأة على تغيير رسمة المانيكير ببعض أشكال رأس السنة، كشكل بابا نويل أو الألوان الخاصة بالإحتفال كالأحمر والأبيض والأخضر، ومع الظروف الطارئة للبلاد بسبب كورونا، يمكن للزوجة شراء فستان جديد أنيق وتصفيف شعرها، إلى جانب تحضير بعض الموسيقى والأفلام التي تعبر عن الاحتفالات برأس السنة الهندية منها والأجنبية».

وأشار استشاري العلاقات الأسرية، قائلًا: « في حالة أن الزوجين لديهما أطفال، يفضل أن يذهبوا إلى الجد أو الجدة أو أحد الأقارب الموثوق بهم، للاحتفال بهدوء وأريحية، ومن الممكن صنع بعض الحلوى والأطعمة الذي يفضلها الزوج لتناولها سويا على ضي الشموع».