تصل إلى 20 ألف جنيه.. العقوبة القانونية للمتنمرين بـ يسرا اللوزي وسوسن بدر

علاقات و مجتمع

حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس، عقب تعرض كل من الفنانة سوسن بدر وابنة الفنانة يسرا اللوزي للتنمر، عبر حساباتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من قبل بعض متابعيهم، جاء على إثرها دعم كبير لكل من الفناناتين.

دعوة بالموت

وكانت تلقت الفنانة سوسن بدر، تعليقا قاسيا، من قبل أحد متابعيها، بعدما دعى عليها بالموت، حينما شاركت صورة نعت من خلالها المخرج السوي حاتم علي، الذي توفي أمس الثلاثاء، لترد عليه سوسن بدر قائلة: «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه».

تنمر على ابنة يسرا اللوزي

فيما أحدث متابع آخر حالة من الغضب، بعدما أرفق تعليقا للفنانة يسرا اللوزي، قائلا: «يا أم الطرشة» حين نشرها صورها خلال لقائها في برنامج معكم، وعلقت على الصور معبرة عن سعادتها في الحديث عن ضعاف السمع من خلال تجربتها مع ابنتها: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي .. بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة «حادي بادي» والدكتور سامح يسري من هيئة إنقاذ الطفولة بمصر».

رد يسرا اللوزي

وردت الفنانة يسرا اللوزي على التعليق قائلة: «شكرًا على ذوق حضرتك .. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو «الصم و ضعاف السمع»، وليس «الطرش» أو البكم».

واستطردت في تعليقها: «ثانياً، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة «صماء» لأنها علمتنى حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها.. ثالثاً، البنت «الصماء» دي هي اللي ألهمتني إنى اتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال «الصم و ضعاف السمع» إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش «عبء» على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)».

أستاذ قانون جنائي يوضح عقوبة التنمر

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ«هن»، أن التنمر جريمة يعاقب عليها القانون، وتأتي عقوبتها بالحبس لمدة عامين أو الغرامة المادية التي تصل إلى 20 ألف جنيه.

وقال «سعداوي»، إنه يجوز اثبات التنمر بكافة وسائل الاثبات، وتختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في الواقعة.