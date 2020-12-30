7 خطوات لتحمي نفسك من التحرش قبل ليلة رأس السنة

علاقات و مجتمع

ليلة رأس السنة عادة هي موسم للخروج ومقابلة الأصدقاء، في الأماكن العامة، وفي البيوت، ولكن أحيانا ما يرغب البعض في قضاء وقته في الشارع، ويتناول بعض الشباب الخمور والمخدرات مما يدخلهم في حالة من عدم الوعي، فتزيد حالات التحرش الجنسي في تلك الأوقات، وخاصة خلال الليل، لذا يقدم لك موقع "هن"، خطوات حماية نفسك من التحرش قبل ليلة رأس السنة لتستمتعي بخروج هادئ دون ضرر، وتلك الخطوات بحسب موقع دكتور أوز الامريكي الشهير.

الشنطة للحماية من التحرش

منطقة المؤخرة أو الأرداف هي الجزء الأكثر ضعفًا من جسمك في الأماكن العامة، لأنه الجانب الذي لا تراه الفتاة، لذا تكون حقيبة الظهر حاجزًا لحماية الظهر من محاولات التحرش الجسدي، ويعتبر الهدف من حمل حقيبة الظهر هو جعل الفتاة غير ملائمة للمتحرشين، حيث سيتعين عليهم بذل جهد إضافي للوصول إلى أسفل الحقيبة.

يمكن أيضًا ارتداء حقيبة الظهر على الجزء الأمامي من الجسم، في المواقف التي تكون فيها المنطقة الأمامية أكثر عرضة لخطر التحرش.

احمي نفسك من التحرش بالوقوف في مكان جيد

يجب عليك اختيار مكانًا جيدا للوقوف مع ظهرك مقابل الحائط أو أي شيئا ماديا مثل الطاولات.

في المصعد على سبيل المثال قفي بالقرب من أي من الجدران الثلاثة إن أمكن، أو إذا كنت تنتظرين المواصلات أو المترو، ابقي داخل المحطة مع ظهرك للحائط.

ذراعيك للحماية من التحرش

ضعي ذراعيك أمام صدرك هي واحدة من الطرق لدرء محاولات التحرش المحتملة، وإذا كان عليك التمسك بعمود أثناء ركوب المترو ابقي ذراع واحدة على صدرك، مع تجنب التمسك بالقضبان المعلقة، لأن وضع الذراع لأعلى سيترك جانبك الأمامي مكشوفًا دون حماية.

عندما تقفين في طابور مع وجود ظهرك لشخص غريب، يمكنك إبقاء يديك خلف ظهرك للحماية.

سماعات الأذن لمنع التحرش اللفظي

سماعات الأذن تمنعك من سماع كلمات التحرش التي لا ترغبين بها، لأن هدف المتحرشين لفظيًا هو جعلك تشعرين بالانزعاج، لذلك تغطية أذنيك سيجعلك هدفًا أقل جاذبية للمتحرشين لأن أصواتهم تقع على آذان صماء، وضعي في اعتبارك التخلي عن السماعة في حالة يجب فيها اليقظة لحماية نفسك.

الأشياء المادية للحماية من التحرش

قراءة كتاب أو استخدام هاتفك المحمول طريقة أخرى لوضع شيء بينك وبين متحرش محتمل، يمكن أيضًا وضع حقيبة كتف أو حقيبة عادية أمام جسمك كإجراء وقائي.

افضحي المتحرشين بالكاميرا

اعتاد الأشخاص الذين يستمتعون بتعريض أعضائهم التناسلية للغرباء على صدمة أو إزعاج ضحاياهم أو جعلهم يستديرون أو يبتعدون عن الخوف والاشمئزاز، هذه هي ردود الفعل العادية والمعتادة التي يحصلون عليها، ولكن بدلًا من الارتداد عن الموقف، أخرجي الكاميرا، صوِّبيها نحوه وصوريه، من المرجح أن يتعرض المتحرش للترهيب إذا وجهت فريسته فجأة كاميرا إليه.

كما أنه يمكن استخدام صورة أو فيديو كدليل ضدهم أو كطريقة للتعرف عليهم وتتبعهم.

الإبلاغ عن التحرش الجنسي

إذا كان لا يمكن تجنب التحرش الجنسي أو منعه على الرغم من التدابير الوقائية، فإن الخطوة التالية هي الإبلاغ عن الحادث وطلب المساعدة.

تتيح الأدوات الرقمية الآن للضحايا إمكانية الإبلاغ عن المواقف في الوقت الفعلي، والإشارة فورًا إلى المساعدة.

المجلس القومي للمرأة يحميكي من التحرش

يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي: [email protected]

لتقديم شكوى للنيابة العامة

يمكن للضحايا التقدم بالشكوى إلكترونيا للنيابه العامة، حيث أن الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن، هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp"، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

‏https://docs.google.com/ forms/d/ 1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp 5PajmhjLEo3bhQuWA/ viewform?edit_requested=tru e

وذلك مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ملء البيانات المطلوبة ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp"، مع ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

والشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "WhatsApp” بما تقرر بشأنها.