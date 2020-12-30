«مش أول مرة».. حكاية سوسن بدر مع التنمر: «إنتي لسه عايشة»

علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر تتلقى الفنانة سوسن بدر، تعليقات صادمة من بعض متابعيها تحمل سخرية من مظهرها وإطلالاتها، وكان آخر ما تعرضت له الفنانة تعليق قاسٍ من متابع لها، تمنى لها الموت، عبر تفاعله مع منشور شاركته بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» حول وفاة المخرج السوري حاتم علي، قائلًا «عقبالك».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقع فيها الفنانة سوسن بدر، ضحية للتنمر، ونسلط الضوء خلال السطور التالية على مواقف تعرضت فيها الفنانة للسخرية:

سوسن بدر تتعرض للتنمر من سيدة: شتمتني

كغيرها من السيدات اللاتي تفضلن الظهور في حياتها اليومية بملابس عادية وبدون ماكياج، روت الفنانة تعرضها للتنمر ولكن هذه المرة من سيدة مثلها، قامت بسبها وإلقاء الألفاظ المهينة لها، بسبب تغير شكلها وشعرها، أثناء تواجدها داخل سوبر ماركت لشراء مستلزمات منزلها.

وعبرت الفنانة حينها عن غضبها ممن ينتقدونها لمظهرها وهيئتها، «حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحيا مش بتكلم عليا كفنانة لكن كأي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو محامية، الست ديه قالتلي شتيمة وحشة أوي مش هينفع أقولها».

وكشفت الفنانة عن ردها على السيدة التي تنمرت عليها، قائلةً، «هو أنا عملت زيك وعلقت على لبسك ولون شعرك».

سوسن بدر تتعرض للتنمر بسبب شعرها الأبيض

منذ أن قررت الفنانة سوسن بدر، الظهور بشعرها الأبيض وتتلقى تعليقات سلبية ولكنها لا تلتف لها، إذ عبرت عن سعادتها بشكلها ومظهرها، وفي لقاء خاص مع برنامج «إحنا الستات» المذاع عبر فضائية «Ten»، قالت: «سعيدة بردود الأفعال على الرغم من تنمر البعض، أهم شيء السعادة سواء كان شعري لونه أبيض أو أصفر أو غيره».

«انتي لسه عايشة»

وكانت تعرضت سوسن بدر لموجة من السخرية والتنمر، قبل أشهر عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، بعدما شاركت مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله وهي ترقص وتتمايل على أغنية بالبنط العريض، للفنان حسين الجسمي، لتتلقى تعليقًا من متابعة «إنتي لسه عايشة»، لترد عليها الفنانة قائلةً «الحمد لله وبعدين بتسأليني أنا ليه؟ اسألي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل إنسان عمره».