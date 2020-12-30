الامارات | الألعاب النارية تضيء سماء أبوظبي من الكورنيش حتى الوثبة احتفالاً بـ 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية تضيء سماء أبوظبي من الكورنيش حتى الوثبة احتفالاً بـ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة الفعاليات التي ستشهدها أبوظبي ليلة رأس السنة احتفالاً باستقبال العام الجديد، والتي تشمل عروضاً للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة، مساء الخميس.

والتزاماً بالجهود التي تقودها الإمارة في تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، سيتمكن المواطنون والمقيمون والزوار من الاحتفال باستقبال العام الجديد والاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي سيقام في منطقة الكورنيش، من خلال بث مباشر عبر قناتي أبوظبي والإمارات، ومنصة برق الإمارات على تطبيق إنستغرام. كما سيتسنى لهم متابعة عرض الألعاب النارية الحية في جزيرة ياس مباشرة من مرسى ياس.

كما ينظم عدد من الفعاليات والاحتفالات الأخرى في أنحاء الإمارة، من ضمنها احتفالات مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، وجزيرة المارية.

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