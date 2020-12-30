احذري بلسم الشفاه المحتوي على هذه المادة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من استخدام بلسم الشفاه، الذي يحتوي على زيوت معدنية؛ حيث تدور حول هذه الزيوت المعدنية شبهات بأنها تسبب السرطان.
وأضافت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أنه من الأفضل استعمال المستحضرات الطبيعية، والتي يحظر فيها استعمال الدهون القائمة على زيوت معدنية.
جدير بالذكر أن بلسم الشفاه يعمل على حماية الشفاه الحساسة من البرودة وهواء المدفأة، ومن ثم حمايتها من الجفاف والتشقق ويمنحها ملمسا مخمليا كالحرير.
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