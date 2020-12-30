رحلة يسرا اللوزي مع مرض ابنتها الكبرى.. هكذا غيرت حياتها للأفضل

علاقات و مجتمع

في عام 2014، أنجبت الفنانة يسرا اللوزي ابنتها الأولى «دليلة»، التي اكتشفت إصابتها بفقدانها حاسة السمع بعد عام وثلاثة شهور من ولادتها.

ومنذ ذلك الوقت تغيرت حياة «يسرا»، التي قررت المشاركة في مبادرات كثيرة لتوعية الأمهات اللاتي لديهن أطفال من ذوي القدرات الخاصة، وجعلهن يفخرن بأطفالهن ودعمهن بكل ما استطعن من قوة.

خلال الساعات القليلة الماضية تعرضت ابنة الفنانة يسرا اللوزي للتنمر من أحد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حين علق لها قائلا: «يا أم الطرشة»، ومن هنا لقنته «يسرا» درسا بالرد عليه من خلال سرد تفاصيل مرض طفلتها التي غيرت حياتها للأفضل.

يستعرض «هن»، من خلال التقرير التالي رحلة الفنانة يسرا الأم مع ابنتها منذ اكتشفتها مرضها وحتى الآن.

زواج يسرا وإنجاب «دليلة»

أنجبت الفنانة يسرا اللوزي «دليلة» بعد خمس سنوات من زواجها عام 2009، وبعد سنة وثلاثة شهور اكتشفت معاناة رضيعتها مع ضعف السمع.

وخضعت الطفلة لإجراء عملية وعمرها عام و8 شهور، وأكدت يسرا في تصريحات تليفزيونية، أنها لم يكن لديها خبرة في التعامل مع مثل هذه الظروف، وعكفت هي وزوجها بالأيام للقراءة عن مشكلة ضعف السمع في محاولة لمساعدة طفلتهما وتقديم العلاج اللازم لها.

وقالت إنها في أول شهر اكتشفت فيه عدم سماع ابنتها، أصيبت بصدمة كبيرة لكنها نهضت سريعا للبحث عن حلول كأم تجعلها تنقذ صغيرتها قدر المستطاع، مضيفة: «كانت صدمة بس حاولت أنا وجوزي نقوم بعد ما وقعنا وقررنا إننا لازم نقرأ ونفهم الموضوع ومكناش بنام بالأيام عشان مصلحتها لأن كل يوم بيعدي هيأخرها في تعليمها وفي اللغة وحياتها بشكل عام، في أهالي بياخدوا خبر زي ده ويفضلوا يندبوا حظهم بالشهور والسنين فبيضيعوا كتير على ولادهم قررنا نفكر إزاي نساعدها وفجأة الموضوع تحول من كسرة وصدمة لفخر ببنتنا».

المبادرات الخيرية

شاركت يسرا في العديد من المبادرات الخيرية لمساعدة ضعاف السمع، والمطالبة بتوفير كشف سمع عند الولادة لكل الأطفال في جميع أنحاء الجمهورية، وبدأت حملة توعية للأمهات من خلال تقديم النصيحة لهن، بأهمية الكشف السمعي بداية من الولادة.

وأكدت ضرورة زيارة الطبيب بشكل متواصل لمتابعة الطفل، وتحدثت يسرا عن المبادرة التي أطلقتها لدعم أطفال ضعاف السمع، قائلة: «إن ضعف السمع له أسباب وأنواع مختلفة وأي شخص يسمع بأذن أقل من 25 ديسبل يعتبر ضعيف السمع».

وفي تصريحات تلفزيونية، أشارت إلى أنه يوجد نحو 466 مليون شخص بالعالم، يعانون من ضعف السمع بينهم 34 مليون طفل.

زرع القوقعة

أجرت الفنانة يسرا اللوزي، عملية زرع قوقعة لطفلتها بعد أن أتمت عامين، مؤكدة أنها لم تشعر وقتها بأن شيء لصغر سنها والآن أتمت عامها السادس وتمارس حياتها بشكل طبيعي ولها أنشطتها واهتمامتها بدعم ومساندة والديها: «شخصيتها قوية وعنيدة وسعيدة بأن لديها ثقة بنفسها».

وورثت الطفلة حب الباليه عن والدتها وشاركت في أول عرض مسرحي لها منذ عام واستطاعت الرقص على أنغام الموسيقي كباقي أقرانها بفضل القوقعة.