نشطاء «تويتر» يحتفون بالحكم على أحمد بسام زكي: «نتمنى يشوف سنين سودا»

علاقات و مجتمع

حال من السعادة العارمة، إجتاحت موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد إصدار محكمة الجنح الاقتصادية، حكما بمعاقبة أحمد بسام زكي، طالب الجامعة الأمريكية السابق، بالحبس لمد 3 سنوات مع الشغل، لإدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين، ما بين عامي 2016 و2020.

ودشن عدد من نشطاء «تويتر»، عدد من التغريدات، إحتفالا بحكم القبض على المتهم، وجاء من بين التعليقات: «أتمنى أحمد بسام زكي يشوف 3 سنين سودا على دماغه في السجن».

فيما غرد حساب باسم «هاجر»: «جميل إنك تصحى على خبر إن أحمد بسام زكي اتحبس 3 سنين، ولسه هيتحاكم والعقوبة هتزيد».

فيما جاء تعليق آخر: «قوة البنات والسوشيال ميديا.. شكرا للبنات والنيابة العامة».

انتشار قضية أحمد بسام زكي على السوشيال ميديا

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، شغلت قصة المتهم أحمد بسام زكي، الرأي العام، عقب إنتشارها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول منشورات تنادي بسرعة محاكمته، بتهمة هتك عرض فتيات قاصرات، وابتزازهم عبر منصات السوشيال ميديا، إذ جرت تلك الأحداث، بين عامي 2016 و2020.

هتك العرض

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم أحمد بسام زكي، للمحاكمة الجنائية، في قضية إتهامه بهتك عرض 3 فتيات قاصرات، لم يبلغن الـ18 من عمرهن، وهددهن بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، تهديدا منه لهن لاستمرار العلاقة معه.

تحرش جنسي

وكشفت التحقيقات خلال الأشهر القليلة الماضية، أن المتهم تحرش جنسيا بفتاة تدعى «ف. س.»، وأرسل لها تلميحات جنسية عبر تطبيق المحادثات «واتساب»، إذ تعمد مضايقتها، كما تحرش أيضا بفتاة تدعى «ن. ع.»، خلال مكالمة هاتفية، وإستمر في مضايقتها، بإرسال تلميحات وصور جنسية لها، ومراسلتها دون رضاها، أو وجود مقتضى لذلك.