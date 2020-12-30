نجلاء بدر تدعم سوسن بدر بعد تمني متابع لها الموت: «عايشين وسطنا إزاي»

علاقات و مجتمع

تعليقًا قاسيًا ودعاء بالموت، كان آخر ما تلقته الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من متابع لها، حينما شاركت صورة تنعي من خلالها المخرج السوري حاتم علي، الذي توفي أمس الثلاثاء، لترد عليه الفنانة بكل هدوء وسكينة.

وتفاعلت الفنانة نجلاء بدر مع سوسن بدر وما تعرضت له عبر حسابها، إذ أعادت مشاركة صورة الفنانة وتعليق المتابع، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «هي الناس دي عايشة وسطنا أزاي وبتعمل إيه وهاتتربى أمتى بجد حاجة تحزن».

وتابعت خلال تعليقها، «كل الحب و التقدير للفنانة سوسن بدر، ربنا يخليكي لينا ويحفظك».

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من بينها، «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إيه الخيبة إلا بقى الحوار فيها كله شتيم ودعاء على الناس، عندهم إحساس بالدونية وإن ملهمش لازمة فعايزين يثبتوا وجودهم بأي شكل وخلاص . حتى لو بالتهزيق والشتيمة فيهم، يا ريت يتاخد ضده إجراء لأن السكوت بيجرأهم، بنحبك يا ملكة، طولت العمر ليكي ربنا يحفظك أنا وعائلتي بنعشقك وبنحبك أوووي حضرتك محترمة ومبدعه ده ع الشاشة وواضح جدا انه اكتر في حياتك بكتير من الشاشة حقيقي فنانة محترمة بمعنى الكلمة سنة جديدة سعيد عليكي بإذن الله، متسكتيش عن حقك».

وكانت تلقت الفنانة تعليقًا من أحد متابعيها في أعقاب وفاة المخرج السوري حاتم عليّ، عبر حسابها، قائلًا «عقبالك»، لترد عليه سوسن بدر قائلة: «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه»، وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة معها رافضين هذا النوع من التعليق مطالبين بعدم سكوتها وتهاونها في حقها وآخذ إجراء ضده.