الامارات | أماكن عروض الألعاب النارية في دبي.. يمكن مشاهدتها بـ 23 موقعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن عروض الألعاب النارية في دبي.. يمكن مشاهدتها بـ 23 موقعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كعادتها كل عام، ستتألق دبي في ليلة رأس السنة، بما أعدته من برنامج حافل بالاحتفالات والمفاجآت التي ينتظرها، ليس فقط سكان المدينة وزوارها، ولكن الملايين الذين تتجه أعينهم إلى دبي، مدينة السعادة في هذه الليلة بشكل خاص.

وستتألق دبي بعروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد، والتي ستضيء سماء المدينة عند الساعة الـ12 مساء، في حدث ينتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها. وستقام عروض عدة في أماكن مختلفة في المدينة، ما يتيح المجال أمام الجمهور لمشاهدة الألعاب النارية أينما كانوا.

ويمكن مشاهدة العروض في 23 موقعاً موزعاً على مختلف أنحاء دبي وتشمل: برج خليفة، برج العرب، مدينة جميرا، دبي فستيفال سيتي مول، وبرواز دبي، والقرية العالمية، لامير، ذا بييتش - مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، السيف، نشاما تاون سكوير، منتجع باب الشمس، منتجع وسبا لو رويال مريديان، ومنتجع بولغري دبي، ونادي المرابع العربية للغولف، ونادي الإمارات للغولف، وفنادق العنوان مونتجمري دبي، وجبل علي، وفور سيزونز، وون آند أونلي - نخلة جميرا، وكذلك ون آند أونلي رويال ميراج، وفندق أتلانتس، وجميرا زعبيل سراي، وفندق بارك حياة.

وللاستمتاع بهذه الاحتفالات توفر هيئة الطرق والمواصلات عبر المسارات البحرية وسائل النقل الفيري والعبرة والباص والتاكسي المائيين لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستقام في برج خليفة، وبرج العرب، وشاطئ جميرا، ونخلة جميرا. كما يمكن مشاهدة عروض طائرات الدرون والألعاب النارية في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز.



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