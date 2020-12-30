البدانة تهدد الأطفال بالكبد الدهني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

- حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن البدانة ترفع خطر إصابة الأطفال بالكبد الدهني، والذي تتمثل أعراضه في التعب المزمن والحكة الشديدة وتغير لون الجلد والعين إلى اللون الأصفر والشعور بآلام في الجزء العلوي من البطن.

لذا يجب أن يخضع الأطفال البدناء لفحوصات الكبد بانتظام. وإذا أظهرت نتائج الفحوصات أن قيم وظائف الكبد عالية، فينبغي مواجهة ذلك على الفور من خلال العلاج الدوائي والمواظبة على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، أي الابتعاد عن الدهون والسكريات (بما في ذلك الفركتوز والجلوكوز) والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة ومنتجات الدقيق الأبيض.