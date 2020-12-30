فنانون يدعمون يسرا اللوزي بعد تعرض ابنتها للتنمر: «ربنا يحميكوا»

علاقات و مجتمع

دعم كبير تلقته الفنانة يسرا اللوزي، من قبل بعض الفنانين، بعد تعرضها للتنمر، ليلة أمس، من قبل أحد متابعيها، حين علق لها قائلًا: «يا أم الطرشة»، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أحمد السعدني

ونشر الفنان أحمد السعدني، صورة للفنانة يسرا اللوزي، أثناء خضوعها لجلسة تصوير أثناء حملها الماضي، وأرفق تعليقا: «ربنا يحميكي انتِ وبنتك».

شيري عادل

فيما نشرت الفنانة، شيري عادل، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، صورة للفنانة يسرا اللوزي برفقة ابنتها «دليلة»، التي تعاني من ضعف السمع، وأرفقت عليها تعليقا: «بحبكوا».

بسنت شوقي

كما نشرت الفنانة بسنت شوقي، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، صورة الفنانة يسرا اللوزي، خلال جلسة تصويرها في حملها الأخير، وعلقت عليها: «ربنا يحميكي.. انتِ امرأة وأم جميلة».

زينة

وأعادت الفنانة زينة، نشر تعليق يسرا اللوزي، على المتابع المتنمر، معلقة عليه: «عارفين يعني إيه أم.. يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤولية وحاجات كتير مالهاش وصف.. عارفين يعني إيه طفل أو طفلة.. يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب.. عارف يعني إيه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل أنه يعمل كده يعني أنت لا شيطان ولا بني آدم أنت حاجة مالهاش وصف».

واستكملت زينة في تعليقها: «أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لأن أي مخلوق حتى الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك مكانكم المجاري ولو أن المجاري فيها كائنات حية أشرف منك.. الطفلة دي ميزها ربنا واختبر أمها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي ما يشرفهاش تعرف أمثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمة والإنسانية».

تعرض ابنة يسرا اللوزي للتنمر

ويذكر أن الفنانة يسرا اللوزي، تعرضت للتنمر، ليلة أمس، من قبل أحد متابعيها، حين نشرها صورها خلال لقائها في برنامج معكم، وعلقت على الصور معبرة عن سعادتها في الحديث عن ضعاف السمع من خلال تجربتها مع ابنتها: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي.. بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة «حادي بادي» والدكتور سامح يسري من هيئة إنقاذ الطفولة بمصر».

وخلال التعليقات، تلقت الفنانة، تعليقا من أحد المتابعين حمل التنمر تجاه بنتها، فكان التعليق «ماشي يا أم الطرشة»، وهو ما أثار غضب الفنانة يسرا اللوزي والكثير من المتابعين الذي تضامنوا معها.