زينة تدعم يسرا اللوزي بعد تعرض ابنتها للتنمر: الشيطان يخجل يعمل كده

علاقات و مجتمع

دعمت الفنانة زينة، زميلتها الفنانة يسرا اللوزي، بعدما تعرضت للتنمر من أحد متابعيها، حين علق لها قائلًا: «يا أم الطرشة»، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأعادت «زينة» نشر تعليق يسرا اللوزي، معلقة عليه: «عارفين يعني إيه أم.. يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف.. عارفين يعني إيه طفل أو طفلة.. يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب.. عارف يعني إيه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل أنه يعمل كده يعني أنت لا شيطان ولا بني آدم أنت حاجة مالهاش وصف».

وتابعت زينة في تعليقها: «أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لأن أي مخلوق حتى الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك مكانكم المجاري ولو أن المجاري فيها كائنات حية اشرف منك.. الطفلة دي ميزها ربنا واختبر أمها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف أمثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمه والانسانية».

ابنة يسرا اللوزي تتعرض للتنمر

وكانت يسرا اللوزي، تعرضت للتنمر من أحد متابعيها، حين نشرت صورها خلال لقائها في برنامج معكم، معلقة على الصورة معبرة عن سعادتها في الحديث عن ضعاف السمع من خلال تجربتها مع ابنتها: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي.. بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة «حادى بادي» والدكتور سامح يسري من هيئة إنقاذ الطفولة بمصر».

وتلقت «اللوزي»، تعليقا من أحد المتابعين حمل التنمر تجاه بنتها، فكان التعليق «ماشي يا أم الطرشة»، الأمر الذي أثار غضب الفنانة يسرا اللوزي والكثير من المتابعين الذي تضامنوا معها.

وردت يسرا على التعليق قائلة: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو «الصم و ضعاف السمع»، وليس «الطرش» أو البكم».

وتابعت يسرا اللوزي في تعليقها: «ثانياً، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة «صماء» لأنها علمتنى حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها.. ثالثاً، البنت «الصماء» دي هي اللي ألهمتني إنى اتكلم فى البرامج واطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال «الصم و ضعاف السمع» إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش «عبء» على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)».