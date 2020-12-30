سوسن بدر ترد على متابع تمنى لها الموت: أشكرك على دعائك

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تلقت الفنانة سوسن بدر، تعليقًا قاسيًا عبر حسابها الرسمي عبر «إنستجرام»، عندما تمنى لها أحد المعلقين الموت في منشور نعت فيه الفنانة، المخرج الراحل حاتم علي.

وكانت سوسن بدر، نشرت صورة المخرج الراحل معلقة عليها: «البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جدًا الله يرحمه».

ورد أحد المتابعين في تعليقه على الصورة قائلًا: «عقبالك»، لترد عليه سوسن بدر قائلة: «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه».

واختتمت سوسن بدر تعليقها: «أشكرك على دعائك».

وطالبت سوسن بدر، عبر خاصية «ستوري إنستجرام»، متابعيها بالمشاركة في الإبلاغ عن حساب الشخص المسئ لها، حيث رفعت صورة لحسابه الخاص معلقة: «ياريت نقفله صفحته، أشكركم».

وتعاطف عدد كبير من المتابعين ومن بينهم عدد من المشاهير، مع سوسن بدر، حيث شنوا هجومًا شديدًا على الشخص المسئ لها، بينهم الفنانة نجلاء بدر التي علقت قائلة: «هي الناس دي عايشة وسطنا إزاي وبتعمل إيه وهتتربى إمتى بجد حاجة تحزن».