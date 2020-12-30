إطلالات جريئة للسلطانة هيام.. آخرها كشفت عن بطنها لإبراز الحمل (صور)

لايف ستايل

عرفت دائمًا الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بـ«السلطانة هيام»، بالمواقف والصور التي أثارت بها الجدل، أبرزها هو الكشف عن حملها دون زواج، فهي لم تفصح عن والد طفلتها، واكتفت بأنه يحمل الجنسية الأمريكية، في إحدى التصريحات الصحفية لها.

كما تميزت أيضًا الفنانة التركية بإطلالاتها الجريئة التي لفتت بها أنظار متابعيها وجمهورها، ويرصد «هُن» بعضًا من هذه الإطلالات:

كشفت عن بطنها في جلسة تصوير

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت خلال جلسة تصوير، بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا كشف عن بطنها أثناء الحمل، إذ أنها تستعد لاستقبال ابنتها، ومن المفروض أن تضع طفلتها في يناير القادم.

وكانت الفنانة التركية مريم أوزرلي، أثارت الجدل حين أعلنت حملها الثاني دون زواج، قبل أشهر قليلة.

جلسة تصوير دون ملابس

وقبل ذلك ظهرت، الفنانة التركية في جلسة تصوير جريئة، وشاركت بها متابعيا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت «أوزرلي»، بدون ملابس، تكسو الورود صدرها، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، ومكياج بسيط.

وتعرضت السلطانة هيام للعديد من الانتقادت بسبب الجلسة الجريئة، فكانت بعض التعليقات وقتها: «نسيتي تلبسي هدومك»، و«جميلة للغاية»، و«إيه اللي مخليكي تتصوري بالمنظر ده».

فستان دون بطانة

وخلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، أطلت مريم أوزرلي بفستان فاتح اللون دون أكتاف، مزين بكم هائل من النقوش الصغيرة، فضلًا عن أنه شفاف ودون بطانة، ويكشف عن تفاصيل جسدها، وكان يحمل توقيع دار الأزياء العالمية Esthere Maryline World.

وكانت مريم أوزرلي، كشفت قبل ذلك، في تصريحات صحفية أن حبيبها يحمل الجنسية الأمريكية، ولم تكشف عن أي تفاصيل أو تنشر صورة له، وتحدثت أيضًا عن صعوبات تربية طفل بمفردها، مشيرة إلى أن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر، لكن بالنسبة لها كانت دائما تشعر أن الله معها ويساندها، وأنها تستطيع تربية ابنتها، فالطفل هبة من الله، ومعجزة أن تحضر إنسانا آخر إلى العالم.