الإفتاء: على السيدات اصطحاب «محرم» عند الذهاب لطبيب النساء

فتاوى المرأة

كشف العورات لدى الطبيب، أمر قد يؤرق العديد من السيدات، خاصة اللاتي يفضلن الأطباء من الرجال عن بني جنسهن، لأسبابهن الخاصة.

وكانت إحدى السيدات أرسلت سؤالا لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني تضمن الآتي: «هل يجوز الذهاب لطبيب نساء وليس طبيبة».

ومن جانبها، رد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، على السؤال، عبر الموقع الرسمي للإفتاء، قائلا: «يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء والولادة مع وجود الطبيبة إذا اطمأنت إلى مهارته وإتقانه وأمانته في عمله عن غيره؛ لأن حالة الولادة من حالات الضرورة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق، ومن المقرر شرعًا أن الضرورات تبيح المحظورات».

وتابعت الدار خلال اجابتها على السائلة: «هذا مع مراعاة وجود محرم للمرأة عند الكشف عليها من قِبَل الطبيب أو مَن تأمن على نفسها في وجوده».