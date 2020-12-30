خبيرة تاروو تقدم نصائح مهمة لمواليد الأبراج عليهم اتباعها في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عند نهاية عام بكل ما فيه من أحداث، سواء كانت حزينة أو سعيدة، وإذا كنت ممن يهتمون بعلم الفلك والأبراج يمكنك معرفة المشاكل التي قد تواجه مواليد الأبراج.

وقدمت بسنت يوسف خبيرة التارو خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مجموعة من النصائح لمواليد الأبراج في العام الجديد.

- برج الحمل

مواليد الحمل لديهم تغييرات إيجابية كونهم من الأبراج القوية القادرة على المواجهة، ويمكنهم تحويل الضغوط إلى فرص، وهم متألقين ويكون لديهم فرص للارتباط والزواج وللتصالح مع شريك حياته، لكن يجب الاهتمام بالصحة لتجنب الإرهاق والتعب في العمل.

- برج الثور

مواليده لديهم فرصة لإثبات ذاتهم في العمل وتوطيد علاقاته في العمل مع زملائه، والحصول على رتبة كبيرة. لذلك عليهم التفكير جيدا حتى لا يسمح لأحد بتوريطهم في موضوع يسئ لسمعته، ويجب تجنب المشاكل وأن يتحلون بالمرونة ويتخلون عن العناد.

- برج الجوزاء

في أواخر عام 2020 تعرض مواليد الجوزاء إلى العديد من الضغوط والمشاكل المتزامنة، لكن سيكون الحظ حليفهم في العام الجديد.

على الصعيد المالي ويمكنهم استرداد ديون وتعويض أموال، وسيشهد هذا العام وجود علاقات متقلبة في الحياة العاطفية لأنها ستكون علاقات مؤقتة لا يجب أن يبنى عليها طموحات تجنبا لحدوث مشاكل، وعليه الحذر من المؤمرات والمنافسة غير الشريفة في العمل.

- برج السرطان

يعتبر العام الجديد لهذا البرج أكثر مرونة في معاملته مع الأشخاص، وستزيد ثقته بنفسه ويجد التقدير المناسب، ولديه فرصة للارتباط العاطفي أو التصالح مع شريك حياته، وسيتعرف على أشخاص كثيرون، لكن عليه أن الاهتمام بصحته ويتجنب التوتر والعصبية.

- برج الأسد

يعد عام 2021 من أكثر السنوات الهامة لمواليده، سيتغلبون على كافة الضغوط، لذلك يجب أخذ الحذر من المؤامرات في العمل خصوصا في شهري يناير وفبراير، وأن يحمي أسراره من الآخرين، حتى لا يفقد وظيفته ويحقق أهدافه.

- برج العذراء

يجب على مولود العذراء التركيز في العمل وتطوير ذاته، كما أنه لديه فرصة كبيرة لإصلاح علاقاته أو الوصول لحلول جذرية مع مشاكله مع أسرته، لذلك يجب عليه عدم الاستماع لآراء الآخرين الذي يظن أنهم سيقومون بمساعدته، وأخذ القرارت الهامة بمستقبله بعد مراجعة قوية وتفكير جيد ويهتم بصحته وتجنب السرعة في القيادة.

- برج الميزان

يجب على مواليد الميزان تخطي شهري يناير وفبراير من العام الجديد، وسيكون هذا العام بمثابة تعويضا في جميع الأصعدة عن العام السابق، لكن يجب الابتعاد عن كل ما يؤذي أو يتسبب في مشاكل، والاعتماد على التفكير السليم وعدم التسرع عند اتخاذ القرارات الخاصة بهم، وتجنب الشراء أونلاين لعدم التعرض للخداع.

- برج العقرب

تعتبر 2021 عاما للصمود بالنسبة لمواليد العقرب، سيواجهون بعض المشاكل والضغوط المهنية في العمل، وبعض المشاكل مع أسرته، لذا يجب الاهتمام بصحتهم جيدا.

- برج القوس

من أكثر الأبراج حظا في العام الجديد، فمولوده لديه نجاح وتألق في العمل ستطرأ تغيرات جذرية تجعله أكثر ارتياحا في وظيفته، لكن يجب الاعتناء بصحته ولا يهمل الشعور بالتعب والإرهاق مهما كان بسيط خصوصا في شهور يناير وفبراير يونيو يوليو وأغسطس.

- برج الجدي

يستطيع مواليد الجدي تحقيق أهدافهم في عام 2021، لكن ينصح بضرورة ترتيب أفكارهم جيدا، والتخلص من المشاكل والحسابات القديمة التي تتسبب لهم الانزعاج، وتطوير من ذاتهم وتجنب الدخول في مقارنات مع زملائهم، كما يجب عدم تجاهل علاقته مع شريك الحياة.

- برج الدلو

سيكون 2021 عاما لتحقيق الكثير من النجاحات والأهداف على جميع الأصعدة، وسيواجهون بعض التحديات لكن يمكنهم التغلب عليها، لذا يجب عليه عدم التسرع في اتخاذ القرارات الهامة بشأن مستقبله، بالإضافة إلى التحلي بالهدوء والصبر لإيجاد حلول لمشاكله العائلية.

- برج الحوت

2021 سيكون عام للتفكير بشكل عملي، وسيحالف الحظ مواليده على الصعيد المالي، لذا من ينصح بالثقة في أنفسهم وقراراتهم، وعدم الإفصاح عن المشاريع والنجاحات التى يحصلون عليها، لكى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، والاهتمام بصحتهم واستشارة الطبيب المختص عند تناول الأدوية.