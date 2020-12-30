هؤلاء النجمات يتنافسن على الفستان الأخضر... فما السر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:34 صباحاً -

أربع نجمات حسناوات أثرن لغطاً بارتدائهن فساتين خضراء.

لنبدا بنجمة مسلسلات الواقع كيم كردشيان التي لبت دعوة شقيقتها كورتني كردشيان ليلة العيد مرتدية فستاناً من الجلد الأخضر يبرز عضلات الجسم ويتميز بتنورة خضراء من المخمل. الفستان حمل توقيع دار شياباريللي. وقد ارتدت كيم معه أقراطاً ضخمة تمثل الباذنجان الأسود. كما انتعلت النجمة كيم كردشيان الحذاء ال PVC من ماركة Yeezy التي يمتلكها زوجها كانيي وست.

وعلى الفور اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فشبه البعض فستانها بزي شخصية هالك أو بشخصية سلاحف نينجا. هذا اللغط الحاصل لم يمنع المدير الإبداعي دانييل روزبيري من التغني بالفستان ونشر صور له بكافة تفاصيله عبر موقع انستغرام. كما نشرت النجمة صوراً رائعة لها بالفستان.

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مما لا شك فيه ان الفساتين الخضراء انتشرت بقوة في موسم الأعياد فلقد رأينا الفاشينيستا وخبيرة الجمال جويل مردينيان ترتدي مع ابنتها فستاناً أخضر من تصميم دارمروان وخالد، فاشتعلت مواقع التواصل التي ذكرت بإطلالة قديمة للنجمة هيفاء وهبي بفستان مخملي أخضر يشبهه بشكل كبير مع فارق في أكمامه الطويلة. واشتعلت الأزمة ما بين معجبي جويل وهيفاء حول من ارتدت الفستان بطريقة أجمل.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe Fashion هيفاء وهبي (@haifawehbefashion)

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هذا السباق الذي نشهده على الفستان الأخضر لم يقتصر على تلك النجمات ولكن نجد ايضاً أن المؤثرة والعارضة فافي عبد العزيز ترتدي فستاناً ميتاليكياً أخضر، الأمر الذي سيضع الفساتين الخضراء في مرتبة الأزياء الأكثر بحثاً ومبيعاً في شهر ديسمبر.

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أين تجدين فستاناً أخضر يشبه ما ارتدته هيفاء وجويل؟

الكسندر فوتييه





هذه الفساتين الخضراء التي رايناها تذكّرنا حتماً بتصاميم ألكسندر فوتييه من حيث الياقة المنخفضة على شكل سبعة والفتحة العالية عند الساق. وقد صممت الدار منه نماذج متعددة بطول متفاوت وبأقمشة متعددة تتراوح ما بين المخمل والساتان والكريب المرصع بالكريستال. وفي هذا الموسم أطلقت دار دولتشي اند غابانا فستاناً من الكريب الحريري بالمواصفات نفسه يشبه ما ارتدته النجمتان.

فستان من دولتشي أند غابانا

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