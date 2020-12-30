قطعة كيكة اسفنجية مع كوب من الشاي أو العصير الطبيعي، واحدة من أفضل الاختيارات لدى الكثير، الذين يفضلون الأكلات الخفيفة والسهلة على العشاء أو الفطار.

وعلى الرغم من سهولتها إلا أن البعض قد يفشل في إعدادها.

لذا يقدم «هن» طريقة عمل كيكة أسفنجية في المنزل بخطوات بسيطة

مقادير كيكة اسفنجية

كوبان من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة من البيكنج بودرة.

رشة ملح.

كوب وربع من الحليب.

كوب إلا ربع من الزبدة سائلة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات.

طريقة عمل كيكة اسفنجية

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح وتقلب المكونات جيدًا.

اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدًا، ثم ضعي الزبدة.

ضيفي خليط الدقيق بالتدريج والحليب بالتبادل مع الخفق حتى نحصل على عجينة الكيك.

في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق، صبي خليط الكيك ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى النضج.