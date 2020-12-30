كتب: هن - 02:53 ص | الأربعاء 30 ديسمبر 2020

تختلف طرق تقديم المكرونة بالسجق، حيث عادة ما تطهى بالصوص الأحمر، ويقدم لكِ موقع «هن»، طريقة عمل مكرونة كريمي بالسجق كريمي بطريقة بسيطة. المقادير 500 جرام مكرونة. 250 جرام سجق. ملح وفلفل أسود. بابريكا. 500 جرام كريمة لباني. ملعقة صلصة. 1/2 كوب جبن موتزاريلا. 1/2 كوب جبن شيدر. زيت. ثوم. طريقة عمل مكرونة كريمي بالسجق تسلق المكرونة في ماء مملح. يشوح الثوم في الزيت، ويضاف عليه السجق. يشوح السجق حتى تفوح رائحته، ويضاف عليه الصلصلة. تضاف المكرونة إلى خليط الثوم والصلصلة وتقلب جيدا. تضاف الكريمة اللباني، والبهارات، الملح والفلفل الأسود والبابريكا. تضاف الجبنة على المكرونة، وتقلب جيدًا. تقدم المكرونة ساخنة فور انتهائها.

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