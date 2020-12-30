رغم فوائده المتعددة.. أخطاء شائعة عند استخدام خل التفاح احذرها

صحة

يعرف خل التفاح باستخداماته المتعددة وفوائد المتنوعة في مجالات مختلفة، إذ يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والفيتامينات وبيتا كاروتين والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والعديد من العناصر الهامة.

وأفادت عدد من الدراسات عن فوائد خل التفاح لجسم الإنسان، إذ أنه يساعد في فقدان الوزن وعلاج العديد من المشاكل الصحية مثل مرض السكري من النوع 2 والأكزيما وارتفاع الكوليسترول في الدم، بحسب ما ذكرته «سبوتينك».

وتتوارد بعض المعلومات حول الوقت المثالي لتناول خل التفاح، فالبعض رجح أن شرب خل التفاح في الليل أفضل من أي وقت آخر، بينما ذكر آخرون أن تناوله في الصباح الباكر أفضل، ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن دليل علمي يثبت أن شربه في وقت معين أفضل من الآخر.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2016، فإن شرب 15 مليلترا أو ملعقة كبيرة من خل التفاح يكفي للشخص للحصول على فوائده الصحية المحتملة.

وذكر التقرير بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس أثناء تناول خل التفاح، ومنها:

شربه مباشرة بعد تناول الطعام

شرب خل التفاح مباشرة بعد الطعام إلى تأخير عملية الهضم، من الأفضل تناوله قبل الأكل أو على معدة فارغة للحصول على أقصى فائدة منه.

استنشاق خل التفاح

يقوم بعض الأشخاص باستنشاق خل التفاح كعلاج ينصح به للجيوب الأنفية، لكن هذا الأمر يسبب في إلحاق الضرر بالرئتين، لذا يجب تجنب استنشاقه قدر الإمكان.

تناول خل التفاح بتركيز عالي من الحمض

من الضروري جدا تمديد خل التفاح لتخفيف تركيز الحمض فيه بإضافة بعض الماء إليه، لتجنب تلك الآثار الجانبية الضارة على الأسنان والمريء.

الإفراط في تناول خل التفاح

الإفراط في تناول خل التفاح يشكل خطورة على الجسم، إذ يمكن أن يسبب إحساس حارق أثناء تناوله، ويمكن أن يكون له العديد من الآثار الجانبية الأخرى.

وضعه على الجلد مباشرة

يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى أذية البشرة وظهور الخدوش فيها مع الشعور بالحرقة والوخز فيها، لذا يجب تخفيف تركيزه وتجنب وضعه على الجلد بشكل مباشر لوحدة بدون إضافة مواد أو كريمات أخرى تخفف من تأثيره.