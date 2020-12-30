كتب: هن - 02:15 ص | الأربعاء 30 ديسمبر 2020

قدّم الشيف الشربيني، طريقة عمل برياني الجمبري الهندي من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة سي بي سي سفرة، وهي من أنواع الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل برياني الجمبري الهندي جمبري بصل ثوم فلفل حار جنزبيل مبشور زيت زيتون كاري أحمر ملح وفلفل بهارات المسالا الهندية طماطم أرز بسمتي كركم ورق ورا حبهان زعفران طريقة عمل برياني الجمبري الهندي يوضع البصل والثوم والفلفل الحارّ وبشر الزنجبيل في محضّر الطعام الكهربائي تفرم المكوّنات معًا في طاسة زيت الزيتون على حرارة متوسّطة يضاف خليط البصل والثوم والفلفل الحارّ والزنجبيل مع التقليب لخمس دقائق. ثم يضاف الجمبري مع التقليب لثلاث دقائق. يُضاف معجون الكاري الأحمر والملح والبهارات مع التقليب ثمّ توضع الطمام المفرومة عليها مع التقليب لدقيقتين. ترفع الطاسة من على النار يسلق الأرز مع البهارات حتى تمام النضج ثم يضاف الزعفران على الأرز ويقلب جيدا حتى يأخذ اللون.. ويُقدم مع الجمبري

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل برياني الجمبري الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.