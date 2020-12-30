من 700 لـ2500 جنيه.. أسعار ملابس «ويجز» في خط موضة باسمه

لايف ستايل

لون موسيقي غير معتاد، كلمات غريبة بعض الشيء وملابس مختلفة غير تقليدية بألوان بعيدة عن المعتاد، جعلت مغني الراب «ويجز» يضع قدميه على أول حجر أساس شهرته التي استقطب بها العديد من فئة الشباب.

ومؤخرًا، أطلق مطرب الراب الشهير خط موضة جديد مستوحي من ملابسه الغير تقليدية التي يظهر بها في كليباته، بالتعاون مع مصممة الأزياء ohanna.

وجاءت الملابس كالتي يظهر بها الفنان تجمع بين الكاجوال والرياضية، بأسعار مختلفة.

ويرصد «هن» أبرز أسعار تلك الملابس في التقرير التالي:

- تراوحت أسعار ملابس ويجز بين 700 جنيه، وحتى 2500 جنيه.

- جاءت بعض القطع بـ700، و800، وأخرى بـ1800، و1500،و2500.

- اعتمدت الملابس على اللوني الأبيض والأسود بشكل كبير، حيث جاءت لموديلات بناطيل وسترات واسعة مع الجواكيت الطويلة الثقيلة.

إصابة «ويجز» بكورونا

وكان أعلن «ويجز» مؤخرا، عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام» إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، احتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل، ربنا يعافينا جميعا».

يذكر أن آخر أعمال مغني ويجز أغنية «سالكة» بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والتي حققت نجاحًا كبيرًا كأعماله السابقة.

وكانت منصة «سبوتيفاي» أعلنت عن قوائمها لأنجح الأغنيات والفنانين والأعمال الأكثر استماعا لعام 2020 وأكدت المنصة، أن ويجز هو الأكثر استماعا، حيث حققت أغنيته «دورك جي» المركز الأول، وأغنية واحد وعشرين المركز الثاني، بينما حصلت أغنية الغسالة على المركز الرابع، وأغنيه بالسلامة المركز التاسع، وسكرتي عاشرًا.

الجدير بالذكر أن مطرب الراب سيحل ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس في حلقة رأس السنة على فضائية dmc.