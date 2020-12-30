مش لازم تبقي شبه جورجينا.. 10 جميلات خطفن قلوب الرجالة أبرزهن منى زكي

علاقات و مجتمع

منذ ظهور جورجينا رودريغيز، كحبيبة وزوجة مستقبلية وأم لأكثر من طفل للاعب البرتغالي ونادي يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، على الساحة المصرية، وكثيرا من الفتيات والسيدات المصريات يرون في زوجة اللاعب البرتغالي المسقبلية، مثالا للجمال الذي يجب أن تكون عليه المرآة، لدرجة أن الكثير من المصريات بما في ذلك المشاهير من بينهن، أصبحن يحرصن على اعتماد طريقة مكياجها وكذلك ملابسها في اختيار إطلالتهن، وخير دليل على ذلك صور المقارنات الكثيرة بين جورجينا والفنانة المصرية ياسيمن صبري على موقع التواصل الاجتماعي، وحجم الشبه الذي يلاحظه الكثيرون بين ملابس الأثنتين والميكب، وحتى طريقة تصفيف شعرهن.

وحقيقة الأمر أن الكثير من الرجال المصرية، يرون في جورجينا ما يرضيهم ويسعدهم، ولكن هذا لا يمنع أن هناك 8 مصريات تمكن من السيطرة على عقول المصريين وقلوبهم أيضا، منذ ظهورهن على الساحة ومعرفة الناس والجماهير بهن، ويظهر ذلك دائما في تعليقاتهم على كل الصور التي يتم نشرها على صفحاتهن المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

منى زكي

الفنانة منى زكي تأتي على رأس تلك القائمة، فمنذ ظهورها كممثلة بمسلسل «الضوء الشارد»، واستطاعت أن تخطف قلوب الكثير من الشباب وقتها، لدرجة أن الكثيرون منهم كان يرى فيها فتاة أحلامهم، ويتمنون أن تكون زوجاتهم على درجة من الشبه بها.

وذلك لأنهم شاهدوا فيها فنانة لا تقدم مشاهد ساخنة وتحافظ دائما على إطلالات محتشمة في كل ظهور لها، وهذا ما دفع البعض من جماهيرها يغضب قليلا من فيلمها «أحكي يا شهرزاد»، بعد أن صدموا وقتها من بعض المشاهد الجرئية بعض الشيء تقدمها لأول ولأخر مرة تقريبا في مسيرتها الفنية حتى الآن.

روبي

بملامح مصرية أصيلة، نجحت الفنانة والمغنية روبي أن تحتل هي الأخرى مكانة مميزة في قلوب الرجال، منذ أن قدمها المخرج شريف صبري كمغنية مثيرة للجدل وقتها، حيث اعتمدت على الإطلالات الجرئية والملابس المثيرة، في كل كليباتها الغنائية، في تلك المرحلة، قبل أن تبعد عن الغناء بشكل كبير، وتقدم نفسها للجمهور كممثلة موهوبة، تستطيع أن تؤدي كل الأدوار، كما فعلت في مسلسلات «سجن النسا»، و«بدون ذكر أسماء»، وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية.

فـ روبي لها مكانة خاصة في قلوب الرجال.

دنيا سمير غانم

الفنانة دنيا سمير غانم ابنة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، خير مثال على أن هناك الكثير من الجميلات يحملون جينات خفة الدم، ويستطيعون إضحاك الجميع بلا استثناء، إلى جانب كونها سيدة جميلة، فهي صاحبة صوت طربي أكثر من رائع، وموهبة تمثيلا بكل تأكيد، فضلا عن موهبتها الخرافية في تقليد المغربيات واللبنانيات وتقريبا كل سيدات الوطن العربي، كل هذا جعل لها هي الأخرى مكانة ذات طابع خاص في قلب الرجال.

هبة مجدي

الفنانة هبة مجدي، واحدة من قليلات كثيرا ما رأى فيهم الرجال نموذجا تنمى أن تكون زوجته المستقبلية تشبهها، سواء من الناحية الشكلية والملامح، أو من ناحية طباع الشخصية الهادئة والواثقة في نفسها بلا تكلف أو مبالغة، فجمالها الهادىء والطبيعي وشخصيتها المتزنة غير مثيرة الجدل وقليلة الظهور الإعلامي، جعل لها مكانة متفدرة جدا في قلوب الرجال.

أمينة خليل

الفتاة التي لا تلتفت لمطالبات الكثير من جمهورها وحتى زملاؤها ومعارفها بنفس الوسط الذي تعمل فيه بضرروة إجراء جراحة تجميل بأنفها، وترتضي بما قدره الله لها في شكلها، ولاحديث هنا عن الفنانة أمينة خليل، بالتأكيد هذا جعل لها مكانة مميزة في قلب الرجال فضلا بالطبع عن كونها واحدة من أجمل ممثلات هذا الجيل، ومن أكثرهن موهبة.

أيتن عامر

الفنانة أيتن عامر هي الأخرى واحدة من أهم الأسماء في تلك القائمة، فلك أن تعلم أنها فقط بطريقة قولها لكلمة «أحبوش»، ضمن أحدث مسلسل «الزوجة الرابعة»، سيطرت على كل قلوب الرجال وقتها، فشقيقة الجميلة الأخرى الفنانة وفاء عامر المشهورة أيضا بكلمة «محاميحو»، تُعد واحدة من المصريات الجميلات، صاحبات الطلة الخاصة بهن دائما دون تقليد لأي مشاهير أجنبية ولا حتى جورجينا.

ندى موسى

كثيرا من النساء، يظنون أن الشعر الناعم هو ما يعجب الرجال ويأثر قلوبهم، وللأسف لا يعرفون أن للشعر المجعد المسمى بـ «الكيرلي»، مكانة خاصة في قلوبهم، وهو ما حدث مع الفنانة ندى موسى، الموهبة الفنية التي ظهرت على الساحة مؤخرًا، بمشاركتها ببطولة عدة أعمال درامية وسينمائية، أبرزها كان مسلسل «جراند أوتيل»، ومن حينها وجذبت الأنظار والقلوب لها بملامحها الهادئة الجميلة وشعرها المجعد المميز.

أسماء أبو اليزيد

فتيات كثيرة تحرص على استخدام مساحيق التجميل بكثرة حتى يستطيعن تفتيح لون بشرتهم، ظنا منهن أن كلما كانت الفتاة أكثر بياضا، كلما كان شكلها أجمل، وحقيقة هذا الأعتقاد خاطىء بشكل كبير، وهذا ما أثبتته الفنانة أسماء أبو اليزيد منذ ظهورها، فـ بملامح مصرية أصيلة وجميلة وبلون بشرة مميز استطاعت هي الأخرى أن تحجز لها مكانة في قلب الرجال.

مي عز الدين

ليس من السهل على أي فتاة أن تثق في شكلها بدون مكياج، فما بالكم إذا كانت فنانة، وطبيعة علمها يحتم عليها دائما أن تظهر في أفضل طلة لها طوال الوقت، لكن الفنانة مي عز الدين، لم يكن الأمر صعب عليها، لدرجة أنها لفترة ليست بالقلية منذ ظهورها، وكانت تتعمد عدم استخدام مساحيق التجميل في أي مقابلة إعلامية لها، وهذا ما جعل لها مكانة من نوع خاص بقلوب الرجال، فضلا بالطبع عن كونها من أجمل ممثلات هذا الجيل، وإن لم تكن الأجمل بينهن.

بسنت نور الدين

الحجاب لا يعني أنك لن تكوني جميلة، بل أحيانا يضيف جمالا للمرآة فوق جمالها، وخير دليل على ذلك المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي نجحت هي الأخرى في حجز مكانه لها تدل عليها أرقام المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فالأمر لم بالنسبة لها لم يكن بتلك الصعوبة التي قد تتخيلها أي فتاة، فقط اتخذت الطريق السهل بكوني كما أنتي على طبيعتك والتزمي بكل ما تعتقدي به وتؤمني به، فهذا أسرع طريق للسيطرة والتأثير في القلوب.