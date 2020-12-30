توقعات الأبراج اليوم 30-12-2020: ثقة بالنفس لـ الجوزاء.. وتحذير لـ الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop

برج الحمل

إذا كنت صادقًا مع نفسك، فلن تواجه مشكلة في التغلب على أي عقبة تقف في طريقك.

برج الثور

تأكد من أنك تعتني بنفسك وباحتياجاتك قبل أن تحاول إصلاح الأمور لكل شخص آخر.

برج الجوزاء

قد تشعر بثقة أكبر بالنفس اليوم، مما يجعلك أكثر قدرة على قول وفعل الأشياء التي عادة ما تحتفظ بها في الداخل كن حذرًا.

برج السرطان

قد تجد أن الآراء القوية للآخرين تملي أفعال اليوم، لا تحاول خوض معركة.

برج الأسد

لا تخجل من المسؤولية، خذ وقتك ولا تغفل عن أهدافك، كن حذرا عندما تتكلم.

برج العذراء

قد لا تبدو الأشياء التي كنت تعتقد أنها كانت واضحة تمامًا كما تريدها، اعلم أنه قد تكون هناك معارضة شديدة لخططك، اعتني بالآخرين وعواطفهم.

برج الميزان

قد يتقرب منك الآخرون للحصول على القوة والدعم، ثق بنفسك وحاول ألا تنجذب إلى الآراء المتضاربة التي لا تناسبك.

برج العقرب

هناك حاجة لاتخاذ إجراء حاسم اليوم، سوف تنتصر الإرادة القوية والآراء القوية، تأكد من أنك تتحدث نيابة عنك وإلا فقد تضيع مصالحك، دافع عن نفسك.

برج القوس

قد يكون هناك توتر ومعارضة اليوم، لذا كن مستعدًا، كلما كنت عنيدًا، كان من الصعب تدفق المعلومات المهمة إليك.

برج الجدي

ما يزعجك الآن يمكن القضاء عليه إذا كنت على استعداد للوقوف والقول بالضبط ما يجب أن يقال، كن أكثر عدوانية تجاه موقفك اليوم.

برج الدلو

تذكر أن الحياة ليست طريقًا باتجاه واحد، يجب أن يكون هناك القليل من العطاء والأخذ إذا كنت تتوقع أن يعاملك الآخرون بالطريقة التي تريدها.

برج الحوت

قد يكون من الصعب حل أي شيء اليوم، قد تكون هناك مقاومة تجعل من الصعب التصرف وفقًا للخطة، اليوم ليس جيدًا للقتال.