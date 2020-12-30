8 أطعمة ومشروبات حمضية تضر بالمعدة: لا تتناولها بكثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الأطعمة الحمضية التي تسبب الضرر والانزعاج للإنسان بعد تناولها، لهذا السبب من المهم معرفة المنتجات التي يمكن أن تضر معدتك ومحاولة تقليل استهلاكها.

1- الأطعمة الحارة والصلصات:

يمكن أن يؤدي الطعام الحار والصلصات بسهولة إلى تهيج بطانة المريء والتسبب في عدم الراحة، وعادة ما يؤدي استهلاك الكثير من الأشياء الحارة إلى الحموضة، لذا كن حذرا مع كمية المنتجات الحارة التي تستهلكها إذا كنت تريد تجنب أي مشاكل في معدتك، وفقا لـ"برايت سايد" الأمريكي.

2-المشروبات المحتوية على الكافيين:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة يمكن أن تسبب ارتجاع الأحماض وحرقة المعدة، كما أنها تهيج المريء أو تضعف العضلة العاصرة للمريء السفلية، وهذا يؤدي إلى التدفق العكسي لمحتويات المعدة.

3- عصائر الحمضيات:

تعتبر الفاكهة الحمضية من الأطعمة الحمضية الأخرى التي يجب عليك تجنبها إذا كنت لا ترغب في إصابتك بحرقة المعدة، وقد تؤدي عصائر البرتقال والجريب فروت إلى تهيج معدتك وتسبب لك الشعور بعدم الراحة.

4- الطماطم:

الطماطم شديدة الحموضة ويمكن أن تسبب حرقة إذا تناولتها بكثرة، لذا من الأفضل التقليل من تناول الطماطم.

5- الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية:

تعتبر الأطعمة الدهنية، بما في ذلك الأطعمة المقلية، محفوفة بالمخاطر عند تناولها، لأنها تسمح بارتفاع حمض المعدة إلى المريء.

6- المشروبات الغازية:

قد يبدو أن المشروبات الغازية لا تسبب أي ضرر، ولكنها في الواقع تنطوي على مخاطر كبيرة، حيث تعرضك المشروبات الغازية لخطر الإصابة بالارتجاع الحمضي، حيث تتمدد فقاعات هذه المشروبات في معدتك، وتضغط على العضلة العاصرة، وتدفع حمض المعدة إلى أنبوب الطعام.