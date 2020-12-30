طبيب نساء: لا أنصح بالحمل هذه الفترة حفاظا على المناعة

أخبار من الوطن نيوز

قال عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بـ«قصر العيني» إن هناك بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ومنها المصابين بالسرطان، والأمراض التنفسية، وأيضا السيدات الحوامل، لأن المناعة لديهن تكون ضعيفة، مناشدا السيدات بعدم الحمل هذه الفترة، موضحا: «الست لو مش حامل تستخدم وسيلة منع حمل، لأن مش ده الوقت المثالي للحمل، وإذا كانت حامل عليها ألا تخرج من المنزل إلا عند الضرورة فقط، وفي الفترة الماضية رأينا أفراحا كتيرة تمت في مصر».

لا يسبب تشوه الأجنة

وأضاف «حسن»، في مداخلة عبر تطبيق «zoom» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «مفيش حاجة علمية تقول إن الفيروس يسبب تشوه الأجنة، ولكنه يؤثر على صحة المرأة الحامل، وخاصة بسبب ارتفاع درجة حرارة جسد السيدة الحامل، ويؤثر على الجهاز التننفسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة، أو أن يدخل الطفل الحضانة».

تأثير الإصابة بفيروس كورونا

وتابع أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بـ«قصر العيني»، أنه إذا لاحظنا الفترة الأخيرة فإن الامهات ولدت مبكرا، في الشهر السابع أو الثامن، ولذلك فإن كوورنا لا تؤدي إلى تشوه الأجنة ولكنها تؤثر على صحة الأم.

نصائح مهمة للسيدات

وأكد أن السيدة إذا كانت مرضعة يجب أن ترتدي كمامة، وتعقم يديها جيدا، وتحافظ على النظافة الشخصية، والأكل الصحي الذي يقوي المناعة، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء تجارب على اللقاح بالنسبة للسيدات الحوامل، وحتى الآن لا يُفضل أن تحصل عليه السيدة الحامل، رغم أنه لا يوجد ما يمنع حصولها عليه، ولكن ربما الكلام يتغير خلال الفترة المقبلة، ناصحا السيدات بالأكل الصحي، والبعد عن التدخين، والنوم ساعات جيدة، وأيضا الالتزام بالنظافة الشخصية.