الامارات | إيما روبرتس تضع «روديز»

شكرا لقرائتكم خبر عن إيما روبرتس تضع «روديز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت الممثلة الأميركية إيما روبرتس (29 عاماً) طفلها الأول من جاريت هيدلوند، بحسب ما ذكره موقع «تي إم زد» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير. وأضاف الموقع أنهما أطلقا على المولود اسم «روديز»، مشيراً إلى أن الأم والمولود بصحة جيدة. وكانت روبرتس قد أعلنت نبأ حملها على صفحتها على موقع «انستغرام» لمشاركة الصور في أغسطس الماضي، إذ ظهرت وهي ترتدي فستاناً أبيض وبطنها منتفخاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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