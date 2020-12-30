الامارات | بجعة حزينة تؤخر 23 قطاراً في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بجعة حزينة تؤخر 23 قطاراً في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت حركة القطارات نحو ساعة من الوقت عند سكة حديد ألمانية، بسبب طائر بجع كان متوقفاً عند السكة، بعدما فقد شريكه في المكان، ما استدعى تدخل عناصر الإطفاء لإجلائه.

وأشار بيان لشرطة كاسل إلى أن طائري البجع ضلا طريقهما «خلال رحلة استكشافية»، وحطّا عند سكك حديد للقطارات السريعة، تربط بين كاسل وغوتينغن في وسط ألمانيا.

ونفق أحد الطائرين، على الأرجح، بسبب التيار الكهربائي في الأسلاك الهوائية، وفق سرد للوقائع التي حصلت في 23 ديسمبر، ونُشرت تفاصيلها أول من أمس.

وبعد هذا الفراق المؤلم، جلست البجعة الحزينة إلى جانب شريكها النافق، وتصدت لكل محاولات العاملين في المكان من أجل إبعادها عن السكك.

واستدعي عناصر إطفاء مزودون بتجهيزات خاصة، وتمكنوا من سحب طائر البجع النافق، وإبعاد شريكه سالماً من الموقع. وأطلق الطائر بعد إغاثته في نهر فولدا.

وتسببت هذه الحادثة في تأخير 23 قطاراً فترة تقرب من 50 دقيقة، وفق البيان.

وبحسب الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور، فإن طيور البجع تحاول طوال حياتها العيش مع شريك لها.

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