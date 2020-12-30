الامارات | 4 نصائح لتناول المضادات الحيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتناول المضادات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساعد المضادات الحيوية في علاج العديد من الأمراض، وهناك أكثر من 80 مادة فعالة مختلفة تعمل ضد الأمراض، التي تسببها البكتيريا، غير أن المضادات الحيوية لها شروط مقيدة للاستخدام للاستفادة منها.

وأوضحت الغرفة الألمانية للصيادلة أن مسببات الأمراض يمكن أن تصبح مقاومة للمضادات الحيوية. ويحدث هذا، على سبيل المثال، إذا كانت الجرعة أو مدة التناول غير صحيحة، كما أن بعض الأطعمة يمكن أن يكون لها تأثيرات غير مرغوب فيها؛ لذا لابد من تجنب الأخطاء في التعامل مع المضادات الحيوية والنظام الغذائي.

وهنا أربع نصائح حول تناول المضادات الحيوية:

1- الوقت المناسب

لا توجد قاعدة عامة للوقت المناسب لتناول المضادات، حيث يتم تناول الأمبيسلين على معدة فارغة 30 إلى 60 دقيقة قبل الأكل. لذا يجب توضيح وقت تناول المضاد الموصوف اعتماداً على المضاد والحالة.

2- تجنب منتجات الألبان

الحليب ومنتجات الألبان من مسببات المشكلات الشائعة في عملية التمثيل الغذائي للأدوية. ويرجع ذلك إلى الكالسيوم، الذي يقلل من تأثير أدوية، خصوصاً المضادات، لذا ينصح بتجنب الحليب قبل وبعد تناول المضادات بساعتين.

3- مياه لا تصلح

سواء كانت المياه المعدنية تحتوي على حمض الكربونيك أو من دونه، فإنها لا تصلح لتناول بعض الأدوية، لأنها تحتوي - كما يوحي الاسم - على معادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، وهو ما يضر بتأثيرها.

4- تأثير مشروبات

ينبغي تجنب عصائر عند تناول المضادات الحيوية، خصوصاً عصير الجريب فروت، لاحتوائه على بعض مثبطات الإنزيمات، التي يمكن أن تعطل عملية التمثيل الغذائي لبعض الأدوية في الأمعاء والكبد.

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