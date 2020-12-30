الامارات | الجسمي وأنغام يعدان الجمهور بليلة لا تُنسى في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمي وأنغام يعدان الجمهور بليلة لا تُنسى في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والمطربة المصرية أنغام، عن سعادتهما بالغناء على مسرح مدرج خورفكان، المعلم الجديد في المدنية، وذلك خلال ليلة رأس السنة الجديدة، وأكدا أن جمهور الحفل سيكون على موعد مع ليلة طرب لا تُنسى.

وقال الجسمي: «تشرفت بإحياء حفلات غنائية ومشاركات عدة في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، ولكن الشعور سيكون مختلفاً وأنا أقف أمام أهلي وأحبابي في مدينتي التي تربيت بها وكبرت.. لا يمكن وصف ذلك الشعور، نظراً لما يحويه من أحاسيس الفخر والعزة والثقة».

وأضاف: «مدرج خورفكان مسرح فني يشبه كبرى المسارح والمدرجات العربية التي نفخر بالوقوف عليها، لهذا فإن غنائي في خورفكان هو حلم تحقق لي شخصياً، وبالتأكيد ستكون ليلة لا تُنسى».

ووعد الجسمي الجمهور «بليلة غنائية استثنائية نسجل فيها معاً تاريخاً جديداً لمسيرة الفن والثقافة في الشارقة».

أما أنغام، فقالت: «كثيرة هي المرات التي غنيت فيها لجمهوري في الإمارات، ولي معهم ذكريات كثيرة وحفلات مميزة، لكن الغناء في مدينة خورفكان مختلف واستثنائي، فهذا الحفل هو الأول في مسيرتي الفنية الذي أقدمه في المدينة، ولا يشكل بالنسبة لي استضافة، وإنما يمثل تكريماً، لأنه أول حفل غنائي يقام في مدرج خورفكان، إضافة إلى أنه سيقام بصحبة الفنان والصديق حسين الجسمي».

وأضافت: «أبارك للشارقة والإمارات مدرج خورفكان.. أقول للجمهور: نحن بانتظاركم، كونوا مستعدين لليلة من ليالي العمر في خورفكان».

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