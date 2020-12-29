خبيرة أبراج: رجل «الحوت» سيتزوج على زوجته نهاية العام المقبل

لايف ستايل

قالت خبيرة الأبراج، «سابي»، إن برج العقرب سيواجه مؤامرات مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، ولكن أصحاب هذا البرج مهتمين بتطوير أنفسهم ما يساعدهم على تخطي هذه المؤامرات وسيعملون على المصالحة مع أقاربهم كما أنهم سيحصلون على ترقية وظيفية ويكونوا رؤساء وليسوا مرؤسين، أما أصحاب برج القوس فسيحصلون على أموال من عمل قديم أو ميراث لم يستطيعوا الحصول عليه.

تغييرات جيدة لبرج الجدي

وأضافت «سابي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن برج الجدي من بداية شهر أبريل ستتغير أموره للأفضل وسيبدأ بفرص صغيرة تتطور لتصبح كبيرة وسيغير عمله أيضا، لافتة إلى أن مشكلة الجدي في البنات أنهم صبورين جدا وأحيانا يحتاج إلى مصيبة من أجل إيجاد رغبة في التغيير.

وتابعت خبيرة الأبراج: «الدلو سيكون حظه جيدا للغاية في العام الجديد ويوجد فرص للسفر وشراء عقارات والحصول على أموال من الميراث، كما سيوسع دائرة العمل لديه، إذ يحصل على منصب عالي، ولكن يجب عليه البعد عن العصبية».

برج الحوت حظه حلو

وأردفت: «برج الحوت هذا العام سيكون مناسبة له بعد سنوات لم تكن الأمور جيدة وسيمتلك سلطة وتعويض عن كل الإخفاقات وسيعمل على تغيير هيئته ويغير كذلك طريقته الفكرية، وسيعمل على حب نفسه بشكل كبير الفترة المقبلة، موضحة أن سيدة الحوت ستحصل على زواج قريب إذا لم تكن متزوجة أما رجل الحوت المتزوج سيجمع بين زوجتين على آخر العام فهو يبحث عن العاطفة دائما».