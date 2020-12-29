يسرا اللوزي تتعرض للتنمر من متابع بسبب مرض ابنتها.. وترد: فخورة بيها

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة يسرا اللوزي، متابعيها، بصورها أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، قبل أيام قليلة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت «يسرا» على الصور، معبرة عن سعادتها في الحديث عن ضعاف السمع من خلال تجربتها مع ابنتها: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي.. بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة «حادى بادي» والدكتور سامح يسري من هيئة إنقاذ الطفولة بمصر».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور، لكنها في الوقت ذاته، تلقت تعليق من أحد المتابعين حمل التنمر تجاه بنتها، فكان التعليق «ماشي يا أم الطرشة»، التعليق الذي أثار غضب الفنانة يسرا اللوزي والكثير من المتابعين الذي تضامنوا معها.

وردت يسرا على التعليق قائلة: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو «الصم و ضعاف السمع»، وليس «الطرش» أو البكم».

وتابعت يسرا اللوزي في تعليقها: «ثانياً، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة «صماء» لأنها علمتنى حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها.. ثالثاً، البنت «الصماء» دي هي اللي ألهمتني إنى اتكلم فى البرامج واطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال «الصم و ضعاف السمع» إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش «عبء» على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)».

واستطردت «يسرا» في تعليقها: «فبالتالى الطفلة «الصماء» دى ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين.. يا ريت توضحلي بقى: حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟ شكرا».

وكانت يسرا اللوزي أنجبت طفلتها الثانية نادية، قبل أشهر قليلة، وشاركت مؤخرًا في مهرجان القاهرة السينمائي، ولفتت الأنظار بوزنها الزائد، بسبب الإنجاب.