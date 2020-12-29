بعد «الموز وسقارة».. سلمى الشيمي بملابس مثيرة برفقة حصان «صور»

لايف ستايل

يبدو أن أزمة جلسة تصوير الموديل سلمى الشيمي، داخل منطقة الأهرامات، التي كادت تحبسها، لم تجعلها تتوقف عن الصور الجريئة، معلنة الاستمرار في إثارة الجدل، فتارة تظهر بملابس فرعونية، وأخرى بالموز وغيرها، واليوم شاركت الموديل المصرية المعروفة بـ«فتاة سقارة»، بجلسة تصوير جريئة، بملابس مثيرة، داخل قرية تونس بالفيوم.

وظهرت الموديل، بفستان أحمر ستان يشبه ملابس النوم، كشف عن مفاتنها، مع مكياج صارخ، وشعر منسدل مرفوع، وهي تحتضن حيل في الصحراء، بعدسة المصور عمر صلاح.

وعلقت الفتاة المثيرة للجدل: «فالخيل والليل والبيداء مات عشقا.. كل سنة وانتوا طيبين».

وكانت الموديل سلمى الشيمي المعروفة إعلامياً بـ«فتاة سقارة»، أثارت جدلا واسعا، خلال جلسة تصوير ظهرت فيها بفستان أبيض قصير ومكشوف، مع الإكسسوارات الذهبية، وتاج على شعرها المنسدل الطويل، معتمدة على المكياج السموكي الثقيل، داخل منطقة الأهرامات، ما دفع الأمن القبض عليها.

ومن جانبه، أكد محمد عويان مدير منطقة سقارة حينها، أن الجلسة خالفت التقاليد والعادات المصرية التي نشأنا عليها.

وعقب خروجها أكدت الفتاة انها لم تتوقف عن جلسات التصوير، لأنه عملها منذ الصغر، لكنها ستتجنب الأماكن الأثرية.

وأكدت الفتاة في تصريحاتها ل هن، انها درست بكلية التمريض، وتستعد للماجيستير والدكتوراه، كما أنها لا تقصد الإثارة لكنها تعمل بمجال الموديل، وعروض الأزياء، مستنكرة المطالبات بمعاقبتها.

كما أشارت إلا أنها لم تنكر صورها بالحجاب قبل الشهرة.

وسلمى الشيمي لها الآلاف المتابعين على موقع الفيديوهات تيك توك، فضلا عن موقع إنستجرام، لكنها لا تظهر عليه كثيرا، والعديد من الصفحات التي تحمل اسمها، باستثناء حسابها الرسمي على فيس بوك.

وتعد جلسة تصوير الموز أشهر جلساتها.