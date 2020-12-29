متسابقة «ذا فويس» تتعرض لمحاولة اختطاف من سائق تاكسي (فيديو)

علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة التونسية نهى رحيم، التي شاركت في الموسم الماضي لبرنامج مسابقات المواهب «ذا فويس»، لمحاولة اختطاف أثناء استقلالها سيارة أجرة.

وكشفت نهى عن تفاصيل ما تعرضت له من خلال مداخلتها في برنامج «مع الناس» عبر إذاعة «IFM» التونسية، موضحة أنها بعدما استقلت سيارة أجرة من منطقة حي النصر، قاصدة الاتجاه إلى منطقة المنزه 6 في تونس، لكنها فوجئت أن السائق انحرف عن طريقه وسلك تجاه الغابة.

وتابعت، أن طالبت من السائق التوقف لكنه لم يستجب إليها، وحين بدأت تصرخ طلب منها التوقف عن ذلك، وقتها شعرت المطربة التونسية بالرعب الشديد، تجاه تعرضها للاختطاف.

واستطردت نهى رحيم، أنها لم تجد أمامها سوى فتح باب السيارة، والقفز منه، لكن السائق رفع من سرعة السيارة حتى يمنعها من النزول، لكنه توقف بعد ذلك، وتمكنت من النزول، بينما هرب السائق سريعًا.

وحررت نهى شكوى في قسم الشرطة، لكنها لم تتذكر أرقام السيارة لأن السائق هرب سريعًا بعد فرارها، وشرحت المطربة التونسية حالتها النفسية السيئة للغاية، بسبب شعورها للتعرض للاختطاف والإيذاء الجسدي.

ولم تتمكن نهى من التعرف على ملامح السائق جيدًا، لأنه كان يرتدي كمامة على وجهه، وهو ما ساعده في إخفاء نص وجهه.

وكانت نهى رحيم ضمن المتسابقات في برنامج ذا فويس، بالموسم الماضي، ضمن فريق الفنان راغب علامة، ووصلت إلى النهائي، ووقع بينها منافسة قوية مع المتنافسين معها بالفريق ذاته، إذ اختار راغب علامة، وقتها، المتسابق ميشال شلهوب.

ولم تتمالك المتسابقة دموعها لحظة خروجها من برنامج ذا فويس، وحرص راغب علامة على مواساتها.