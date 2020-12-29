لإبراز الحمل.. السلطانة هيام في جلسة تصوير جريئة: كشفت عن بطنها

لايف ستايل

ظهور جريء شاركت به الفنانة التركية مريم أوزرلي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت مريم أوزرلي، المعروفة بـ«السلطانة هيام»، بجلسة تصوير جريئة حيث كشفت عن بطنها أثناء الحمل، إذ أنها تستعد لاستقبال ابنتها، ومن المفروض أن تضع طفلتها في يناير القادم.

وكانت الفنانة التركية مريم أوزرلي، أثارت الجدل حين أعلنت حملها الثاني دون زواج، قبل أشهر قليلة.

وظهرت «مريم»، في وقت سابق، خلال جلسة تصوير، بعدسة صوفي، وحرصت خلال جلسة التصوير، أخفت ملامح الحمل، مكتفية بتصوير وجهها وكتفيها، وعلقت وقتها قائلة: «هذه الجلسة تضمن سلسلة (المشاعر النقية)، والتي التقطها المصور المذهل صوفي».

ارتباط مريم أوزرلي

يذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، تحدثت مع الصحيفة التركية Hürriyet، وكشفت عن بعض التفاصيل، منها رغبتها عن رفض الإفصاح عن اسم والد الطفلة، وموضحة أنه يحمل الجنسية الأمريكية.

وأعربت أيضًا «مريم» عن لانتقادات الموجهة لها، قائلة إنه لا يحق لأحد أن يحكم على الآخرين، هذا خطأ، مؤكدة أنها ممتنة لكل ما عاشته، وتشكر الله على كل شيء، وأن كل ما يقال الآن لا يؤثر عليها.

وكشفت عن أن حبيبها يحمل الجنسية الأمريكية، ولم تكشف عن أي تفاصيل أو تنشر صورة له، وتحدثت أيضًا عن صعوبات تربية طفل بمفردها، مشيرة إلى أن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر، لكن بالنسبة لها كانت دائما تشعر أن الله معها ويساندها، وأنها تستطيع تربية ابنتها، فالطفل هبة من الله، ومعجزة أن تحضر إنسانا آخر إلى العالم.

وكانت مريم أوزرلي حملت أيضًا في طفلتها الأولى، دون ارتباط.