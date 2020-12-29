تبدأ بـ 900 جنيه لـ "4 ليال".. أسعار الفنادق في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من أن مجلس الوزراء قرر إلغاء الاحتفالات والتجمعات للاحتفال برأس السنة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، غير إن ذلك قد لا يمنع العديد من السفر الداخلي والإقامة في أحد الفنادق بالمدن السياحية من أجل الشعور بأجواء الكريسماس.

وفي التقرير نستعرض لكم أسعار الفنادق في رأس السنة بمختلف المناطق السياحية، لكن عليك عزيزي القارئ الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، لحمايتك وحماية أسرتك من الفيروس التاجي.

فنادق شرم الشيخ

فندق "دايف ان" 4 نجوم شرم الشيخ، التكلفة 1125 جنيه، لمدة 4 أيام/ 3 ليال، العرض ساري حتى 30-12-2020، يشمل فطار وغداء وعشاء ومشروبات غير كحولية وسناكس.

فندق "سي بيتش اكوابارك ريزورت" شرم الشيخ، التكلفة 1854 جنيه، لمدة 4 أيام/ 3 ليال، العرض ساري حتى 30-12-2020، يشمل إقامة كاملة (فطار، غداء، عشاء ، مشروبات غير كحولية وسناكس)، وفقا لموقع الرحلات السياحية "trips-4u"

فنادق الغردقة

فندق لابراندا رويال مكادي، 5 نجوم، سعة الغرفة الفردية: فرد بالغ + 2 طفل، بسعر 850 جنيه في الليلة شامل: "إفطار – عشاء"، بينما سعر الغرفة المزدوجة: 2 بالغين + 2 طفل، بسعر 1100 جنيه في الليلة شامل: "إفطار – غداء – عشاء – مشروبات"، في الفترة من 1-01-2021 إلى 04-01-2021، وفقا لموقع "holidays".

فندق ومنتجع إي إم سي رويال، 5 نجوم، سعة الغرفة الفردية: فرد بالغ + 2 طفل، بسعر 935 جنيه في الليلة شامل: "إفطار – غداء – عشاء – مشروبات"، العرض ساري في الفترة ما بين في الفترة من 01-01-2021 إلى 31-01-2021، وفقا لموقع " holidays".

فنادق دهب

فندق دهب بلازا، السعر لـ 4 ليالٍ، 1757 جنيها، شامل إفطار فقط، 2 سرير فردي، في الفترة من 27 حتى 31 ديسمبر 2020، وفقا لموقع " booking".

فندق دييب بلو دايفرز هوستل، السعر لـ 4 ليالٍ، 1142 جنيها، 4 أسرة طابقية، في الفترة من 27 حتى 31 ديسمبر 2020، وفقا لموقع " booking".

فنادق الجونة

منتجع بانوراما بانجلوس ريزورت، 4 نجوم، بسعر 940 جنيه في الليلة شامل الإفطار، العرض ينتهي في 31-12-2020. أما في منتجع ثري كورنرز ريحانة الجونة، 4 نجوم، بسعر 1035 جنيه في الليلة شامل الإفطار، العرض ينتهي في 31-12-2020، وفقا لموقع " holidays".

فنادق الأقصر

فندق كليوباترا الأقصر، سعر 4 ليال، 907 جنيهات، إفطار ممتاز بسعر 31 جنيها، 2 سرير فردي أو 1 سرير مزدوج كبير جداً، العرض من 27 إلى 31 ديسمبر 2020 وفقا لموقع booking.

بيت الشباب New Everest Hostel، سعر 4 ليال، 1004 جنيهات، شامل إفطار، 2 سرير فردي، العرض من 27 إلى 31 ديسمبر 2020، وفقا لموقع booking.

فنادق أسوان

فندق Oscar Hotel، السعر لـ 4 ليالٍ، 1255 جنيها، 2 سرير فردي أو 1 سرير مزدوج كبير، العرض من 27 إلى 31 ديسمبر 2020، وفقا لموقع booking.

Hamo House، السعر لـ 4 ليالٍ، 1255 جنيها، شامل إفطار، 2 سرير فردي، العرض من 27 إلى 31 ديسمبر 2020، وفقا لموقع booking.