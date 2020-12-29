10 أساطير بالموضة والأزياء.. لا تلتزمي بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عادة ما تفرض بيوت الموضة والأزياء قواعد ثابتة لاتجاهات الموضة، وما يمكن ارتدائه ليكون مواكبًا، واضعين قواعد تتبعها جميع النساء في تنسيق واختيار ملابسهن، ومع الوقت بدأ المصممون في كسر تلك القواعد وتغييرها، كالمزج بين العديد من الألوان، واستخدام ألوان جريئة.

وفيما يلي نستعرض أبرز 10 أساطير للأزياء واسعة الانتشار يمكن تغييرها، وفق ما نشر موقع "Bright Side".

1- الملابس العصرية مناسبة للأجسام النحيفة فقط

هناك أسطورة تقول أن شكل الجسم هو مفتاح المظهر الأنيق، ومع ذلك ، لا تعتمد القدرة على ارتداء الملابس بشكل جميل على نوع الشكل، فيمكنك العثور على ملابس عصرية بأي حجم، عليك فقط تحديد الأنماط والألوان التي تناسبك، وإظهارمزاياكِ من خلال تلك الملابس.

2- بدون شعر مثالي يعتبر المظهر غير مكتمل

من أكثر القواعد التي عفا عليها الزمن شيوعًا أنه عليك تصفيف شعرك حتى يبدو مثاليًا، فتصفيفة الشعر تكمل المظهر، ولكن الآن ، هناك إهمال بسيط في الموضة، لذلك لا يجب عليك قضاء الكثير من الوقت والجهد في تجعيد شعرك أو فرده بشكل مثالي.

3- قيود عمرية في اختيار شكل الملابس

يعتقد الكثير من النساء أنه عندما تصل إلى سن معينة، عليك تغيير أسلوب ملابسك، والآن أصبح لا يوجد قيود عمرية تحدد الملابس، فلا يتم تقسيمها حسب فئات عمرية، فيمكنك بسهولة تخيل امرأة كبيرة في السن ترتدي الجينز، الشيء الرئيسي الذي يجب الانتباه إليه هو ملاءمة الملابس.

4- الملابس الفضفاضة تجعلك تبدو أكبر

المقاس الفضفاض يخلق شكل أكثر رقة للملابس، ولتحقيق هذا التأثير تحتاج إلى اتباع قاعدة بسيطة لتصميم الملابس الفضفاضة، أن تكون الملابس ضيقة على جزء واحد على الأقل من الجسم، فيمكن من خلال هذا التصميم إعادة تشكيل الجسم وإظهاره منحوتًا.

5- الملابس الضخمة تخفي عيوب الجسم

هناك آراء بأن الملابس الضخمة ذات اللفات، تخفي عيوب الجسم، لكن في الحقيقة هي تضيف حجمًا أكبر للجسم لتخفي حدوده، ما يجعل الشكل أكبر عدة مرات، فعلى سبيل المثال سيساعد الحزام في جذب الانتباه إلى الخصر النحيف.

6- يجب أن تتناسب حقيبتك مع حذائك

هناك رأي عام يقول إنه يجب الإلتزام بتنسيق حقيبة تتناسب مع لون الحذاء، مع ذلك، هناك مجموعة من الميزات الأخرى التي يمكن أن تجعل المرأة تبدو أنيقة، فيمكن المزج بين الأحذية الرياضية الضخمة مع حقيبة يد نسائية، فلا توجد قيود على الموضة ويُسمح بالحرية الكاملة.

7- يجب ألا يحتوي المظهر الواحد على أكثر من 3 ألوان

تحول المزج بين مختلف الألوان والمطبوعات في نظرة واحدة من "الذوق السيء" إلى الموضة الفائقة على مر السنين.

اليوم، يمزج مصممو الأزياء بشجاعة الأنماط والألوان التي لا مثيل لها، دون القلق بشأن التنافر على الإطلاق.

8- اللون غير مناسب

البعض يرى أن لون معين غير مناسب له، ويرفض استعماله بجميع درجاته، لكن الأفضل هو اختيار الدرجة التي تناسبك منه ويمكنك استعماله، فمن المستحيل ألا تناسبك جميع درجات هذا اللون تمامًا.

9- تجنب استعمال الملابس القديمة

يتجنب الكثيرين استخدام الملابس المخزنة منذ سنواتـ خشية من أن تجعلهم أكبر سنًا، لكن من الممكن تنسيقها مع ملابس أخرى.

10- لا يمكنك الجمع بين ظلال اللونين الأخضر والوردي في مظهر واحد

هناك اعتقاد يعتبر أن الجمع بين اللونين الأخضر والوردي ذوقًا سيئًا، لكنه في الحقيقة قد يبدو تباينًا لطيف، فنرى في الطبيعة بين الحين والآخر أزهارًا حمراء ووردية محاطة بأوراق خضراء، وهذه الزهور جميلة.