دراسة: معدل الإصابة بـ كورونا منخفض جدا لدى هذه الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بلغ معدل الإصابة بفيروس كورونا 0.68٪ فقط، بين المرضى الذين يتلقون علاجًا مضادًا للأورام، وفقًا لدراسة بحثية إيطالية نُشرت على الإنترنت في مجلة "جاما الأورام".

قام الباحث كارلو أشيلي من سبيزا، إيطاليا، وزملاؤه بحساب معدل الإصابة بـ SARS-CoV-2 بين المرضى الذين يتلقون علاجًا مضادًا للأورام في 118 وحدة أورام طبية تابعة لـ Collegio Italiano dei Primari ، مستشفى الأورام الطبية في إيطاليا، وفقا لموقع "medicalxpress".

وتم تضمين البيانات الخاصة بـ 59،989 مريضًا يتلقون علاجًا مضادًا للأورام في الفترة بين 3 يناير، إلى 15 مايو 2020.

ووجد الباحثون أن 406 من المرضى (0.68 في المائة) أصيبوا بكورونا وكانت نتيجة اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل الأنفي البلعومي إيجابية.

كان معظم المرضى المصابين (83 بالمائة) من الأعراض و77 بالمائة يحتاجون إلى دخول المستشفى، كان الورم الأكثر شيوعًا هو سرطان الرئة (22 بالمائة) وكان العلاج الكيميائي الأكثر تمثيلًا هو العلاج الكيميائي (62 بالمائة)، بالمقارنة مع عموم السكان الإيطاليين خلال نفس الفترة الزمنية، كان معدل الإصابة أعلى ومتنوع بين المناطق الجغرافية المختلفة.

وكتب الباحثون: "من وجهة نظر إكلينيكية، فإن الاحتمالية المنخفضة لعدوى السارس- CoV-2 بين هؤلاء المرضى (أقل من 1 بالمائة) تدعم استمرار معظم علاجات الأورام في البيئة المساعدة، بناءً على البيانات الحالية، يجب عدم التوصية بشكل روتيني بتأخير العلاج المضاد للورم النشط لتجنب انتقال السارس كوف2".