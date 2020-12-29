"قد تظهر كائنات فضائية".. خبيرة تارو تحذر من أول شهرين في عام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب العام الجديد 2021، يرغب الكثير من الأشخاص محبي الفلك والأبراج في متابعة البرج الخاص بهم ومعرفة حظوظهم على جميع الأصعدة، ومعرفة ما يخبئه لهم 2021.

وأكدت بسنت يوسف خبيرة التارو، خلال استضافتها في برنامج" الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة "mbc مصر"، أن عام 2020 لن يتكرر مرة ثانية، وعام 2021 سيكون أفضل وأن لكل الأبراج سيكون حظوظها أفضل في العام الجديد، لكن يجب أن نتخطي شهر يناير وفبراير، والأيام الأولي من شهر مارس.

وأشارت إلى أن تلك الأشهر هي الأسوأ في عام 2021 وستكون بمثابة فترة صعبة متبقية من عام 2020، حيث يمكن يحدث بعض الأشياء غير المألوفة مثل: ظهور الكائنات الفضائية، أو وجود بعض الأحداث الضخمة، لكن بعد ذلك ستصبح الأمور على ما يرام.