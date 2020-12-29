خطوط مكياج 2021 جريئة وأنثوية مع داني كامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - في حصاد لعام 2020، يتحدث خبير المكياج اللبناني داني كامل عن عالم المكياج وصيحات المكياج خلال عام استثنائي طغت فيه جائحة كورونا على كل ما عداها من أحداث وتطورات، وقد كان تأثيرها واضحاً أيضاً على عالم الجمال عموماً والمكياج خصوصاً، سواء سلباً أو إيجاباً. أما كيف يبرز داني كامل جمال المرأة من دون تمويه ملامحها، وما هي برأيه أبرز صيحات مكياج 2021... التفاصيل في هذا المقال.



أثر كورونا على عالم المكياج

مكياج عيون ملون



لا يمكن الحديث عن عام 2020 من دون التطرق الى فيروس كورونا، الذي كان تأثيره كبيراً على كافة المجالات، بما فيها مجال الموضة والمكياج. إلا أن هذا التأثير كان ذا شقين برأيي خبير المكياج اللبناني داني كامل، الذي يؤكد أنه على رغم تراجع العمل بسبب الحجر المنزلي وخوف النساء من الاختلاط أو زيارة صالونات التجميل، لكن في الوقت نفسه شكل عام 2020 بالنسبة الى خبراء التجميل فرصة للراحة والتفكير في صيحات مكياج جديدة وابتكار أفكار مكياج جديدة تعيد إحياء عالم المكياج بقوة أكبر في عام 2021.

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المكياج للتخلص من الضغوط

رسمات أيلاينر مبتكرة من داني كامل



انطلاقاً مما سبق، يعتبر داني كامل أن المكياج وسيلة رائعة للتخلص من الضغوط والظروف الصعبة التي تعاني منها المرأة خلال الوقت الراهن، لأن المرأة بطبعها تحب الموضة والجمال وترغب دائماً في إبراز ملامحها بأفضل طريقة. ولأن المكياج يساهم في إخفاء والشوائب والعيوب الناتجة من الضغوط اليومية ويعمل على إبراز كل ما هو جميل في وجه المرأة، بالتالي فإنه يبث مشاعر من الإيجابية والتفاؤل لديها ويخلصها من التوتر والقلق.

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الماسك وصيحات المكياج

مكياج عيون أخضر زمردي

مكياج عيون أخضر زمرديلا شك أن الماسك يخفي تحته نصف وجه المرأة، وبما أن ارتداؤه أصبح ضرورياً معظم الأحيان، يقول داني كامل أن المرأة وجدت طريقة للتألق والتميز، من خلال اختيار ماسكات للوجه مطرزة بالشواروفسكي أو الدانتيل. وبدورنا كفناني مكياج، اتجهنا الى اعتماد أساليب مكياج عيون قوية، وخصوصاً السموكي، وذلك لإبراز جمال المرأة من خلال التركيز على العيون والحواجب.

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صيحات مكياج 2020

مكياج بأنامل داني كامل



لا ينكر خبير المكياج داني كامل أن 2020 كان عاماً استثنائياً بكل المعايير، وصاحبته صيحات مكياج خارجة عن المألوف. لكن بالنسبة إليه، فإن صيحات المكياج الاستثنائية وغير التقليدية لا تقتصر على هذا العام فقط، كونه يعشق التحدي، مما يجعله يبتكر في كل موسم صيحات استثنائية ومميزة، والدليل رسمات الأيلاينر التي اعتمدها في مكياج نادين نجيم ومايا دياب لتصبح موضة مكياج رائجة جداً ومنتشرة بين جميع النساء المحبات للجمال والموضة.

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أساليب مكياج متنوعة

رسمات أيلاينر نادين نجيم من داني كامل



كونه يعشق الموضة والجمال، تتعدد أساليب المكياج المبتكرة التي يعتمدها داني كامل، الذي يعتبر أن لا حدود للفن والإبداع في عالم المكياج، فهو يضع تصوراً مسبقاً لكل عروس أو امرأة فيتخيل وجهها ليبتكر أفضل مكياج يناسب ملامح وجهها وشخصيتها. وأحياناً يجري تعديلات على أساليب المكياج التي يختارها بما يجعلها غير مملة ومختلفة بين امرأة وأخرى.

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إبراز ملامح المرأة من دون تمويهها

رسمات أيلاينر جريئة



يحرص داني كامل في كافة أساليب المكياج التي يعتمدها على عدم إخفاء أو تمويه ملامح المرأة، وإنما يبرزها بأسلوب طبيعي ويجعلها تبدو أجمل، وهذا الأمر يعزز من ثقة المرأة بنفسها ويزيد من جمالها. وفي الوقت نفسه يأخذ بالاعتبار رغبة كل سيدة في اعتماد ألوان المكياج التي ترغب فيها وتجنّب الألوان التي تميل الى الابتعاد عنها.

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أبرز خطوط مكياج داني كامل 2021

خبير التجميل داني كامل



يؤكد داني كامل أن خطوط المكياج التي يرغب في اعتمادها خلال 2021، هي كالعادة جريئة وأنثوية، بما يجعل المرأة تتحدى نفسها وتختار لوكاً مختلفاً لكن بما يتناسب مع شخصيتها وملامحها بالدرجة الأولى. ومن بين ألوان المكياج التي سيعتمدها بشكل أكبر خلال العام الجديد: الأزرق النيلي، الكحلي الداكن، الألوان الترابية الداكنة، الذهبي، النيود، الزهري والموف... وبشكل عام، يرى أن صيحات وألوان المكياج التي كانت رائجة خلال السنوات الثلاث الماضية ستستمر خلال 2021، مثل الألوان الترابية، الألوان الجريئة والقوية، مكياج العيون الغلوسي، رسمات الأيلاينر البارزة والعصرية، والرموش الطويلة والكثيفة.على أمل أن تُطوى في عام 2021 مرحلة صعبة جداً مرّ بها العالم أجمع.

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