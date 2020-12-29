لورديانا تعلن عن تعلمها اللغة العربية.. وتعلق: أيوة بقى «صورة»

لايف ستايل

شاركت الراقصة الاستعراضية البرازيلية لورديانا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويوهات «إنستجرام»، لحظاتها تعلمها اللغة العربية.

ونشرت «لورديانا»، صورة عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، صورة خلال تعلمها اللغة العربية، إذ ظهرت أمامها كراسة للتعلم مدونة عليها اسمها بالعربي، وأرفقت تعليقا: «أيوة بقى».

لورديانا وظهورها بالشيشة

ومنذ ساعات، شاركت الراقصة الاستعراضية جمهورها عبر خاصية القصص المصورة، صورا عدة وهي تدخن «الشيشة».

وكانت أطلت «لورديانا» بسترة سوداء سادة من الستان، وحرصت على ترك شعرها منسدلا كالمعتاد، ووضعت مكياج ترابي بسيط.

شهرة لورديانا

الجدير ذكره أن الراقصة البرازيلية، أحدثت شهر واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ شهرين، بعدما انتشر لها مقطع فيديو، وهي ترقص على أغنية «إخواتي»، داخل إحدى صالونات التجميل.

حقق مقطع الفيديو نسب عالية من المشاهدة، إذ تفاعل معه العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما سرعان تسبب في شهرة «لورديانا».

أبرز المعلومات عن لورديانا

- راقصة تحمل الجنسية البرازيلية.

- تقيم حاليا في مصر.

- تبلغ من العمر 32 عاما.

- يتجاوز عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مليون متابع من مختلف أنحاء العالم.

- تحرص على مشاركة متابعيها، لحظات من حياتها اليومية بصورة مستمرة،

- السفر إلى جميع أنحاء العالم من هواياتها المفضلة.

- تقدم دروس مجانية للرقص الشرقي عبر قناتها الرسمي بمنصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

- ومسبقا، أعربت لورديانا عن سعادتها بعملها وإقامتها في مصر، على الرغم من عدم إجادتها للغة العربية: «مش باعرف أتكلم عربي كويس.. بتكلم شوية شوية»، وفقا لحديث سابق لها مع «الوطن».