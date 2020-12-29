محام يكشف عقوبة ضرب الزوج للزوجة: من 3 لـ 7 سنين

علاقات و مجتمع

تشتكي الكثير من الزوجات من عنف الأزواج الذين يتعدوا عليهن بالضرب المُبرح، ما قد يتسبب لحدوث عاهة مستديمة فضلًا عن ضرب الأطفال، وفي السياق ذاته أدان القانون مثل هذه الجرائم التي ترتكب في حق الزوجة والأبناء والتي قد تصل عقوبة الضرب إلى 7 سنوات على حسب نوعه وحجم أثره.

قال هشام الكردي، محامي قضايا أسرة، إن عقوبة الضرب تختلف من حالة لأخرى حسب نوعها والآثار المترتبة عليها، مؤكدًا على أن الضرب الخفيف تصل عقوبته إلى 6 شهور، أما في حالة الضرب الشديد الذي تصل فترة علاجه إلى 21 يومًا يتم الحكم على الزوج بالسجن من 3 إلى 7 سنوات.

وأضاف «الكردي» لـ«هن»، أن قانون الطفل يجرم الاعتداء على الأطفال سواء الاعتداء اللفظي أو الجسدي لأنهم أولى بالرعاية كي ينشأوا بشكل سوي وضربهم يتسبب في توشيههم نفسيًا، لافتًا إلى أن اجهاض الزوجة له عقوبة أيضًا إذا ثبت ذلك من عام إلى ثلاثة أعوام.

جوزها مدمن مخدرات

اكتشفت ياسمين بدير في ثالث يوم زواج أن شريك حياتها مدمن مخدرات، ما دفعها لتخبأتها بعيدًا عنه حتى لا يفقد وعيه، الأمر الذي جعله ينقض عليها ضربًا حتى أفقدت هي وعيها واستيقظت على ذراع مكسور ووجه متورم من شدة الضرب ونزيف من أنفها: «قالي المرة الجاية هموتك لو فكرتي تخبيها تاني».

وأضافت «بدير»، أنها تحملت حتى لا تغضب في أول أسبوع لها، وحاولت مسايسته: «قولت استحمل وأحاول أغيره يمكن يتغير ومفيش فايدة، لاقيت ضرب من غير سبب ويشرب مخدرات ليل نهار لحد ما عقله يغيب ويضربني ويبهدلني لدرجة إني كنت بخاف أنام يعمل فيا حاجة وأنا نايمة».

قررت تترك البيت وحين وجدها تجمع حقيبتها، أمسكها وضربها بكل قسوة بخشبة حتى كسر جسمها وفقدت الوعي مرة أخرى: «لما فوقت لقيت نفسى مرمية فى الشقة وهو مش موجود وقافل عليا من برة، وقافل كل الغرف اللى فيها شبابيك»، مؤكدة أنه لم يمر يوم عليها إلا ويضربها فيه وفكرت مرة أخرى في ترك البيت ولكن دون علمه حتى لا يؤذيها.