متى تظهر أعراض إصابة طفلك بالفيروس؟.. الصحة العالمية تجيب

صحة

على عكس الموجة الأولى، لم يعد الأطفال في مأمن من تفشي الفيروس بالموجة الثانية التي باتت تضرب كل الأعمار دون تميز، فشراسة الفيروس هذه المرة تفوق المرة السابقة، حتى أن الأطفال باتت تصاب دون أعراض.

الأمر الذي تسبب في ذعر الأمهات، الاتي يسألن عن فترة حضانة المرض على الأطفال.

ويرصد «هن» في التقرير التالي كافة التفاصيل:

فترة حضانة الفيروس في الأطفال

كانت منظمة الصحة العالمية أجابت على السؤال، مؤكدة أن فترة حضانة الفيروس في الأطفال، هي الفترة نفسها في البالغين.

فالفترة الزمنية ما بين التعرض لكوفيد-19، فيروس كورونا وبدء الأعراض تمتد عادة من 5 إلى 6 أيام، وقد تتراوح بين يوم واحد و14 يومًا.

أعراض إصابة الأطفال الأكثر شيوعا

وكان الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، بجامعة الزقازيق، أكد أن أعراض الكورونا واحدة، خاصة أنها تشبه نزلات البرد.

وعن الأعراض الأكثر شيوعًا، التي تؤكد إصابة الأطفال، حدد عبداللطيف المر، لـ«هن»، 3 أعراض تشير لإصابة الطفل، التي جاءت على النحو التالي:

انعدام حاستي الشم والتذوق

ضيق التنفس

الحمى الشديدة

الأطفال حاملين للعدوى

وكان الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أكد أن الخطورة تكمن في أن الأطفال لا يظهر عليهم الأعراض لكنهم حاملين بقوة للفيروس.

أعراض فيروس كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية حددت أعراض الإصابة بالفيروس الأكثر شيوعا، والتى جاءت على النحو التالي :

ضيق التنفس

احمرار العين

إرهاق والم في الجسم

حمي

صداع

تغير لون الشفاه

فقدان حاستي الشم والتذوق