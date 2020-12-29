إسراء عبدالفتاح بفستان زفاف في أحدث ظهور.. ومتابعون: «الجمال عدى الكلام»

لايف ستايل

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، نجمة مسرح مصر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور لها خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وأطلت الفنانة بفستان زفاف أبيض منفوش، مصمم من الريش من أسفل، وذو نقوش من أعلى، إذ نالت الصور استحسان المتابعين، إذ جاء من بيت التعليقات: «الجمال عدى الكلام»، و«تجنني».

إسراء عبدالفتاح تحتفل بفوز الأهلي مع طفلتها

وخلال نوفمبر الماضي، احتفلت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام»، بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه على غريمه الزمالك، ليتوج بالبطولة لأول مرة منذ 7 سنوات، عندما حقق الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في عام 2013.

وظهرت «عبدالفتاح»، في صورة جمعتها بطفلتها «تمارا»، وأرفقت تعليقا: «فريق كبير فريق عظيم أديله عمري وبرضه قليل، مبروك علينا بطولة أفريقيا»، حيث أطلت الفنانة خلال الصور، وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر هي وطفلتها.

إسراء عبدالفتاح تحتفل بعيد الأم مع طفلتها

وفي الحادي والعشرين من مارس الماضي، نشرت الفنانة صور جمعتها بطفلتها، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وأرفقت نجمة مسرح مصر، تعليقا: «ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي ويجعلك ذرية صالحة وربنا يقدرني وأسعدك وأكون الأم اللي تتمنيها وأكون أستاهل حبك وأستاهل اني أبقي أمك.. كل سنة وكل أم طيبة».

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا، إذ علق أيضا زوجها الفنان حمدي الميرغني على الصورة قائلا: «كل سنة وأنتي أجمل وأرق وأطيب وأحن ماما في الدنيا.. ربنا يخليكم ليا».

زفاف حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح

واحتفل الثنائي حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح بعقد زواجهما في سبتمر عام 2017، وذلك عقب عقد قرانهما في 24 أبريل من العام نفسه، وشهد حفل الزفاف، حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم، أشرف عبدالباقي، وكريم فهمي، ومحمد أنور، ومصطفى خاطر، وماجد المصري، ومحمد عبدالرحمن، وسارة درزاوي، وويزو، وأحمد فهمي.