مقابل 700 ألف جنيه.. سيدة تعرض أظافرها للبيع على «فيس بوك»

لايف ستايل

قضت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 54 عاما عاما سنوات عمرها، في إطالة أظافرها كي تحقق رقما قياسيا حول العالم، وتتمكن من بيعها بمبلغ ثمين، على مستوى العالم.

وكانت أمضت السيدة المدعوة «ياني ويليامز» من ولاية تكساس الأمريكية، ثلاث عقود من عمرها في إطالة أظافرها، لتحرز لقب صاحبة الأظافر الأطول في العالم، لكنها قررت الآن بيعها والتخلص منها أخيرا، بعد أن بلغ طولها 18 قدما أي حوالي أكثر من 5 أمتار.

السيدة تبيع أظافرها مقابل 35 ألف جنيه إسترليني

وعرضت السيدة أظافرها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقابل 35 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 700 ألف جنيه مصري.

وكانت قررت «ياني»، مؤخرا بيع أظافرها، بسبب إعاقتهم لها في الفترة الأخيرة خلال قيامها بمهامها اليومية، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وتقول السيدة الخمسينية، إنها ستنفق أموالها في علاجها من داء السكري، وستققوم بشراء بعض الأغراض التي تحتاجها، إذ أنها انفصلت عن زوجها منذ 6 أعوام، ولم يساعدها أحد في الإنفاق على منزلها، إذ تعتمد على نفسها فقط.

وأضافت «ياني»: «أنا أعاني من مرض السكري ومن الصعب أن أعطي نفسي الحقن، لكنني سأستعين بأي شخص يساعدني في ذلك مقابل الحصول على أجر مادي»، متابعة أن أظافرها لا زالت تنمو بشل متواصل، وهو ما سيجعلها تفكر في زيادة ثمنها المعروضة به.

ولفتت السيد، إلى أن المالك الجديد الذي سيحظى على أظافرها سيكون محظوظ بقدر كبير، لأنه يمكنه أن يستخدمها في أغراض مختلفة.

وكانت بدأت السيد في إطالة أظافرها من عام 1992، لمجرد الترفيه، لكنها أعجبت بالأمر بعد ذلك، ورغبت في إطالتها بشكل أكبر، وامتنعت عن تقليمها، موضحة أن طلاء أظافرها بالأكريليك لتقويتها يستغرق ما يصل إلى خمسة أيام لطلاء الأظافر العشرة بلون جديد.