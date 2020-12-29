«ياسمين» تجلس على السلم لرؤية والدتها المصابة بكورونا: وحشني حضنها «صورة»

علاقات و مجتمع

فرق بينهما الفيروس اللعين، إذ حرمهما من حضن والدتها الدافئ، فظلت حبيسة منزلها يفصل بينهما أمتار كثيرة، لكن مشاعر الاشتياق سيطرت على ياسمين نادي، لم تعد تحتمل الابتعاد عن والدتها الخمسينية لمدة قرابة الشهر، فقررت الذهاب إليها غير خائفة على حياتها أو حياة جنينها من التقاط العدوى، فاجئتها بالجلوس على سلم منزلها، أمتعت أعينها بنظرات حانية ودارت بينهما الأحاديث الممتعة.

قبل قرابة الشهر، كان فيروس كورونا اللعين عرف طريقه إلى جسد السيدة الخمسينية والدة «ياسمين»، بعدما نقلت إليها العدوى حين اهتمت بأمور ابنتها المصابة: «أختي الكبيرة لما جالها كورونا.. ماما راحت قعدت معها تاخد بالها منها عشان جوزها مسافر.. وبعد ما أختى اتحسنت الأعراض بدأت تظهر على أمي»، بحسب حديث «ياسمين»، صاحبة الـ22 عامًا، لـ«هن».

مشاعر الأمومة طغت على السيدة الخمسينية، حين قررت التزام منزلها، خوفًا على حياة بناتها: «خافت على أختي تنتكس.. وأنا حامل فرفضت أنها تيجي عندي»، تحاول «ياسمين» يوميًا الاطمئنان على صحة والدتها، عبر المكالمات المستمرة، لكن الاشتياق لرؤيتها كان يشتعل بداخلها.

كانت شقيقة «ياسمين» الكبرى، هي المسئولة عن مراعاة والدتهما، من حيث إرسال الأكل يوميًا، بينما بقيت «ياسمين» في منزلها، بحكم حملها الذي فرض المزيد من الإجراءات الوقائية: «أمي عايشة لوحدها فأختي هي اللي كانت متولية مسئولية الأكل والدوا بتاخد بالها مني».

جن جنون «ياسمين»، حين لم تعد قادرة على الحرمان من والدتها، فأسرعت في الذهاب إليها، وفاجئتها بالجلوس على سلم المنزل، مفاجأة هي الأسعد في حياة الأم الخمسينية، لكن الخوف على ابنتها ظل مصاحبًا لها: «فضلت تقولي أنتي مجنونة.. إيه اللي جابك دلوقتي».

قرابة الساعة ظلت «ياسمين» مستمتعة برؤية والدتها، رغم درجات السلم التي تفصل بينهما، تجنبا الحديث عن كورونا اللعين، بينما التحضير للولادة والأسبوع كان محور حديثهما: «قعدنا نحكي في أي حاجة بعيد عن كورونا.. كانت وحشاني أوي وكنت عاوزة أطمن عليها».

لم تخش «ياسمين» الإصابة رغم حملها، لكنها انصاعت لأوامر والدتها وابتعدت عنها لمسافة آمنة، لذلك تخلت عن ارتداء الكمامة: «كنت حسا أنها عاوزة تبص ليا وتطمن عليا.. ملبستهاش كتير.. هي وحشاني أوي ونفسي الكابوس دا ينزاح وأرجع تاني لحضنها».